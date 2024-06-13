

أكد لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا لامين يامال أنه يواظب على دراسته خلال استعداداته مع منتخب بلاده لبطولة أمم أوروبا 2024.



وتنطلق بطولة أمم أوروبا، في ألمانيا، غدا الجمعة، وتستمر حتى يوم 17 من الشهر المقبل.



ويتواجد منتخب إسبانيا في المجموعة الثانية، مع منتخبات إيطاليا وكرواتيا وألبانيا. وقال يامال (16 عاما) في تصريحاته لصحيفة «آس» الإسبانية: «منذ فترة ليست بعيدة، كنت أتابع مباريات كأس أوروبا على الأريكة رفقة والدتي، ونحن لا نأت للنزهة، بل لنصنع التاريخ، آمل أن نذهب بعيدا في «اليورو»، لذلك سأشاهد الأولمبياد عبر التلفزيون».



وأشار لامين يامال إلى أنه أحضر واجباته المدرسية معه، وقال موضحا: «إنني في السنة الرابعة من التعليم الثانوي الإلزامي، ولدي دروس عبر الإنترنت، وأقوم بعمل جيد، آمل ألا يغضب مني المعلم».