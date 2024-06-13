تعاونت مجموعة الساير وكيدزانيا الكويت بنجاح آخر في الاحتفال باليوم العالمي للبيئة 2024 منذ 5 يونيو حتى 8 يونيو، حيث شارك أكثر من 300 طفل في أنشطة الاستدامة.



تضمنت الفعالية التي استمرت أربعة أيام متواصلة مجموعة من الأنشطة العملية التي شجعت إبداع الأطفال وأيقظت وعيهم البيئي. وفيها قام الأطفال بتصميم رؤيتهم لسيارات المستقبل الصديقة للبيئة، وعبروا عن أمنياتهم لكوكب الأرض بكتابة رسائل على أوراق الشجر وتثبيتها على شجرة رمزية، وشاركوا في نشاط يدوي لتحويل زجاجات البلاستيك المعاد تدويرها، وشاركوا في مسابقة بيئية تفاعلية مع جوائز مثيرة للفائزين، مما عزز لديهم الوعي بأهمية الاستدامة.



وصرح مدير مجموعة التميز المؤسسي في مجموعة الساير نهاد الحاج علي بالقول: «شراكتنا مع كيدزانيا الكويت للاحتفال باليوم العالمي للبيئة هي امتداد طبيعي لجهودنا في خلق مستقبل أكثر اخضرارا للجيل القادم. نحن سعداء بتوفير منصة للأطفال لاستكشاف الحلول المستدامة وتنمية تقديرهم العميق لكوكبنا.»



وتفخر كيدزانيا الكويت بالتعاون مع مجموعة الساير في هذه المبادرة المؤثرة، حيث ان لأسلوب حياتنا تأثيرا عميقا على مستقبل كوكبنا، فاختياراتنا مهمة. رسالة كيدزانيا الكويت للجميع هي: «من المهم إجراء تغييرات في نمط حياتنا وتمرير الرسالة للأطفال، وتوسيع معرفتهم بالاستدامة».



نجحت الفعالية نجاحا باهرا، حيث شارك مئات الأطفال مع أسرهم وانغمسوا في عالم الاستدامة والحفاظ على البيئة. وأعلنت مجموعة الساير وكيدزانيا التزامهما بمواصلة تعاونهما لتعزيز التنمية المستدامة والوعي البيئي بين الشباب في الكويت.