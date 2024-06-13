

نظمت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي KFAS ندوة بعنوان «بدون سكر مضاف ـ شراكة فاعلة في البحث والتطوير» بالتعاون مع شركة الألبان الكويتية الدنماركية (KDD) ومعهد دسمان للسكري، وبمشاركة من الهيئة العامة للغذاء والتغذية (PAFN).



واستعرضت الندوة نتائج مشروع مولته المؤسسة بعنوان «تطوير مجموعة جديدة من المنتجات الخالية من السكر المضاف»، وتم تنفيذه بهدف تطوير منتجات جديدة خالية من السكر المضاف من التي تنتجها شركة الألبان الكويتية الدنماركية (KDD) والمبنية على مصفوفة التمثيل الغذائي القائمة على البحث العلمي.



وذكرت المؤسسة في تصريح صحافي أن الدراسة تضمنت تحديد بدائل السكر، وعمل الاختبارات المعملية، والتجارب السريرية بالتعاون مع معهد دسمان للسكري، لتوفير أدلة علمية من جهة مستقلة ومتخصصة وللتأكد من أن القيمة الصحية للمنتج قد تحسنت، مبينة أن نتائج البحث نشرت في إحدى المجلات العلمية المرموقة المتخصصة في أبحاث التغذية.



من جانبها، قالت شركة KDD إن التقدم في العلوم والتكنولوجيا ضروري لنمو الشركة الذي استمر على مدار الـ 62 عاما الماضية، مؤكدة اهتمامها الكبير باستكشاف وتطوير معدات وتقنيات جديدة تسمح لها بتصنيع منتجات مطورة تدعم التغذية الإيجابية والصحة الأيضية.

وأوضحت أنه أعيد تصميم آيس كريم الشوكولاتة (الأكثر رواجا) ليكون منتجا خاليا من السكر المضاف مع الحفاظ على مستوى عال من الجودة والطعم اللذيذ، حيث يدعم هذا المنتج فئة جديدة من المنتجات التي تقدم للمستهلكين خيارات صحية تحت شعار GOOD For Me.



من جهته، أفاد معهد دسمان للسكري بأن استضافته لهذه الفعالية في مبناه جاءت للتأكيد على دوره كشريك رئيسي في هذا المشروع، حيث أجرى التجارب السريرية على مجموعة من مرضى السكري لمدة ثمانية أشهر للتحقق من تطوير القيمة الصحية لهذا المنتج.



وقد أجرت د.اباء العزيري رئيسة البحث العلمي وفريقها أول تجربة سريرية، كما قدم يوسف مندني وكوسيتي دياتيسسن عرضا تقديمياً موجزاً حول المنهجية المتبعة.



حضر الندوة العديد من المشاركين من باحثين وأكاديميين واختصاصيي وخبراء التغذية من القطاعين العام والخاص.