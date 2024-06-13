تحديد هوية 48 جثة بواقع 45 هندياً و3 من الجنسية الفلبينية وجار العمل على تحديد هوية الجثة الأخيرة

إصدار تشريع جديد خلال أسبوعين بإزالة المخالفات فوراً ودون إنذار

تخصيص رقم هاتف لتلقي بلاغات العقارات المخالفة

إغلاق 7 سراديب مخالفة للقانون ومطعم..والنيابة حجزت صاحب الشركة وشريكه وصاحب البناية والحارس

منصور السلطان

قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ فهد اليوسف، إن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، أمر بتجهيز طائرات لنقل جثامين المتوفين، مشيرا إلى أنه سيلتقي وزير الشؤون الخارجية الهندية كيرتي فاردان سينغ، الذي أبلغ وزارة الخارجية الكويتية برغبته بنقل الجثامين بالطائرة التي أقلته للكويت، مؤكدا أنه مع ذلك صدرت أوامر أميرية بتجهيز طائرات احتياط، مضيفا أن سمو الأمير أمر بصرف مبلغ مالي لكل أسرة من أسر الضحايا.

وذكر اليوسف خلال حملة تفتيشية ترأسها بحضور وزيرة الأشغال العامة ووزيرة البلدية د.نورة المشعان، وبمشاركة جهات معنية أنه «تم تحديد هوية 48 جثة وهي 45 من الجنسية الهندية و3 من الجنسية الفلبينية، وجار العمل على تحديد هوية الجثة الأخيرة».

وكانت الحملات التفتيشية انطلقت صباح أمس على العقارات المخالفة بعدة مناطق بقيادة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الأشغال العامة ووزيرة البلدية، ومسؤولين من وزارة الداخلية وبلدية الكويت وقوة الإطفاء العام ووزارة الكهرباء والماء والقوى العاملة.

وفي بداية الحملة، قال وزير الداخلية الشيخ ‎فهد اليوسف لمسؤول في ‎البلدية: «القرار عندك وأنا بظهرك.. لا تخاف»، وقد أسفرت الحملة عن عدة مخالفات للعقارات، وأثناء تواجد اليوسف في الحملة بمنطقة جليب الشيوخ تم إغلاق 4 سراديب مخالفة للقانون ومطعم، كما تم إغلاق 3 سراديب مخالفة في منطقة خيطان خلال تواجد الوزير اليوسف، كما قامت الأجهزة المشاركة في الحملة بتحرير عدة مخالفات وإغلاق عدد من المحال والسراديب المخالفة في عدة مناطق.

وأضاف: انه «بالاتفاق مع وزير الأشغال والبلدية نورة المشعان سيتم إصدار تشريع جديد بإزالة المخالفات فورا ودون إنذار والتشريع سيرى النور خلال أسبوعين»، وزاد اليوسف بأنه «تلقيت اتصالات عديدة من ملاك العقارات طلبوا مهلة 48 ساعة لإزالة المخالفات في عقاراتهم، والحملات مستمرة دون توقف».

وقال اليوسف انه سيتم تخصيص رقم هاتف لتلقي البلاغات المخالفة لقانون العقار، كما قمنا بوضع رقم هاتف خاص للمزدوجين.

وحول أسباب الحريق وما توصلت إليه التحقيقات، قال: النيابة العامة باشرت التحقيقات، وقامت باحتجاز صاحب الشركة وصاحب العقار، وشريك بالشركة، والحارس لاستكمال التحقيقات.

من جانبه، قال رئيس قوة الاطفاء العام بالتكليف اللواء خالد عبدالله فهد انه تم القيام بجولات تفتيشية على 4 مناطق وهي جليب الشيوخ وخيطان والمنقف والمهبولة، وتم حصر عدد كبير من المباني المخالفة والبدء باتخاذ الإجراءات مباشرة، وتم إعطاء بعض العقارات مهلة 48 ساعة لإزالة المخالفات.

وأكد اللواء خالد عبدالله ان العمل جماعي بالتعاون مع بلدية الكويت، حيث يتم رصد المباني المخالفة وإنذارها لـ48 ساعة، وبلدية الكويت ستقوم بإزالة المخالفات بالقوة في حالة عدم تنفيذها، كما أن وزارة الكهرباء والماء ستقوم بدورها بقطع التيار الكهربائي عن أي مبنى مخالف، وأيضا القوة العاملة تقوم بدورها بالتدقيق على قاطني هذا المباني والتأكد من مطابقة السعة الاستيعابية المحددة حسب النظم واللوائح وعدم وجود تكدس في هذا العقارات.