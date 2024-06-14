

مبارك الخالدي



قال اللاعب البحريني ونجم نادي النصر مشعل الشمري إن اليورو من أهم البطولات العالمية على الإطلاق، حيث يلتف حولها العالم بأسره لما تضمه من نخبة المنتخبات العالمية ونجوم العالم وأوروبا من اللاعبين وأيضا للاستفادة الفنية من اللاعبين أو المدربين وأيضا الإداريين، فهي بطولة شاملة للفائدة واكتساب الخبرات.

وعن الخطط المتوقع مشاهدتها في المباريات، قال الشمري: أتوقع أن نشاهد نوعين من الخطط الفنية الأول والذي ستدفع به المنتخبات القوية مثل ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وانجلترا، الأول هو أسلوب الضغط العالي المعتمد على الاستحواذ والسرعة والرغبة المطلقة في التسجيل، والثاني المعتمد على إغلاق المنطقة والتسلح بالكرات المرتدة، وهذا الأسلوب يعتمد على الدقة في التمرير والسرعة في التنفيذ وإجادة المهاجمين التسجيل من أقل الفرص وهو أسلوب المنتخبات الأقل مستوى.



وبين الشمري أن فرنسا هي الأوفر حظا للفوز بلقب اليورو لما يمتلكه من عناصر فنية رائعة، كما أشار إلى أن مبابي وهاري كين والدون كريستيانو رونالدو هم الأقرب للظفر بجائزة أفضل لاعب في البطولة.