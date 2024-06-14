أكدت جمعية الهلال الأحمر استمرارها في تقديم المساعدات الإنسانية لكل اللاجئين والنازحين حول العالم بما يتناسب مع مبادئ الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.



وقال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية أنور الحساوي لـ«كونا» بمناسبة «يوم اللاجئ العالمي» إن اعداد اللاجئين في العالم بازدياد مستمر نظرا لطبيعة الكوارث والأزمات المتصاعدة، مطالبة بتسليط الضوء على قضية مهمة وهي عودة اللاجئين إلى أوطانهم.



وأضاف الحساوي أن أهمية هذه المناسبة الدولية تكمن في تذكير الجهات المختصة في المجتمع الدولي بمعاناة اللاجئين والنازحين على مستوى العالم وما يواجهونه من صعوبات وتحديات إنسانية في رحلة اللجوء المحفوفة بالمخاطر.



وأشار إلى أن ارتفاع عدد اللاجئين والنازحين الذين اضطروا لترك ديارهم بسبب الحروب والعنف إلى 120 مليون شخص حول العالم في نهاية أبريل الماضي وذلك بحسب تقرير (الاتجاهات العالمية) لعام 2024 الذي تصدره المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سنويا.



وناشد المنظمات والسلطات المعنية سرعة إنشاء جهاز متخصص لنشر الوعي بين اللاجئين، مشيدا بدور المنظمات الدولية ومكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في التعامل مع هذا الملف وبالتعاون المستمر بين الجمعية ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الكويت.