ثامر السليم



عقد الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأميركية اجتماعا مع وكيل وزارة التعليم العالي بالتكليف لمياء الملحم، وذلك لمناقشة عدد من القضايا الطلابية التي تهم طلاب وطالبات الكويت الدارسين في الجامعات الأميركية، والتي من أبرزها رفع عدد مواد الأونلاين المسموحة للطالب من 4 مواد إلى 5 مواد، قبول فوري لدراسة مرحلة الماجستير لمن يحصل على قبول من جامعة متميزة.



وأضاف الاتحاد عقب الاجتماع ان الملحم أكدت دعم وزارة التعليم العالي للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأميركية، مشيدة بدور الذي يقوم به الاتحاد باتجاه الطلبة.



وبين الاتحاد انه ناقش مع وكيل وزارة التعليم العالي الاعتراف بالمزيد من الجامعات في تخصص الهندسة المعمارية ومنها:



‏University of Washington



‏Purdue University، وبدل للعدسات الجراحية الـ Surgical Loupes)، ومنح البدل اإلكلينيكي لطلبة D1 وD2، ومناقشة آلية لجنة التدقيق على مواد الأونلاين.