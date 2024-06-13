الرقم (53557113 - 00966) للتواصل مع القنصلية على مدار 24 ساعة لخدمة الحجاج

وعلى "الواتساب" (99051691 - 00965) والرقم المباشر (22342238-00965)



أكد القنصل العام للكويت في جدة ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الاسلامي محمد المطيري اليوم الخميس تهيئة الخدمات كافة وتوفير المسارات الخاصة للحجاج ونقلهم إلى فنادقهم وفق آلية ميسرة وسهلة وضعتها بعثة الحج الكويتية بالتعاون مع كافة الجهات السعودية.



وأكد القنصل المطيري في تصريح لـ "كونا" استمرار القنصلية باستقبال حملات الحج الكويتية في الأراضي المقدسة عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والمقرر استكمال وصولهم اليوم.



وشدد على ضرورة اتباع الحجاج الكويتيين للإرشادات التي توجه لهم في المملكة واتباع الإجراءات المنظمة حفاظا على سلامتهم وليكونوا وجهة مشرفة للكويت خلال أداء مناسكهم.



ودعا المطيري الى ضرورة حمل بطاقة "نسك" التعريفية للحاج الذي ستمكنه من الدخول الى كافة المشاعر المقدسة لتسهيل مهامهم في الدخول والتنقل في المشاعر المقدسة.



وذكر أن فريق وزارة الخارجية المشارك في بعثة الحج الكويتية ممثلا بالقنصلية في جدة قام بواجبه في ترتيب استقبال الحجاج بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة في المملكة وكذلك للتأكد من تصاريح الحج للحجاج الكويتيين.



وأشار إلى تفقد القنصلية لأوضاع الحجاج الكويتيين، لافتا الى ان عددهم هذا العام بلغ 8400 آلاف حاج من 58 حملة كويتية.



واكد المطيري متابعة القنصلية خلال هذه الفترة حركة وصول الحملات الكويتية والتأكد من دخولهم فنادقهم المخصصة في مكة المكرمة من خلال التنسيق المباشر مع رؤساء الفرق واللجان المشاركة في بعثة الحج وتوفير كافة الاحتياجات وتذليل العقبات.



كما أكد متابعة الحالات المرضية للحجاج الكويتيين داخل مستشفيات مكة المكرمة للتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية في الكويت والسعودية.



وأشار إلى مساهمة القنصلية في تسهيل اجراءات دخول شحنات الأدوية والمتعلقات الطبية الخاصة ببعثة الحج الكويتية الى مطار الملك عبدالعزيز الدولي ومنه إلى مكة المكرمة الى جانب تسهيل دخول معدات فريق وزارة الإعلام والتأكد من الحصول على التصاريح اللازمة.



وأفاد بأن القنصلية العامة في جدة خصصت رقما للتواصل معها على مدار 24 ساعة لخدمة الحجاج (53557113 - 00966)، إضافة إلى أرقام تواصل أخرى على (الواتساب) (99051691 - 00965) وكذلك الرقم المباشر (22342238-00965).