بعرض جريء عن مسألة العالمية والتنوع قدمه عارضو أزياء سود يرتدون ملابس سوداء، وآخرون بيض يرتدون ثيابا بيضاء، أعطى مصمم مجموعة «إل في إم إتش» النجم فاريل وليامز إشارة الانطلاق لأسبوع الموضة في باريس.



وتبرز التشكيلة التي عرضت في مقر اليونسكو في باريس «تعايش البشر على الأرض» و«روح الاتحاد» التي تريد العلامة التجارية الفرنسية تجسيدها، بحسب بيانها، وتتمحور تاليا على عالمية قوامها بشر «من لحم ودم واحد».



ومشى العارضون على المنصة على أنغام موسيقى أوركسترا سيمفونية، وقسموا في المرحلة الأولى وفقا للون بشرتهم المتطابق مع الملابس التي ارتدوها، فأطل العارضون السود بثياب سوداء، والخلاسيون بالبني، والبيض باللون البيج أو الأبيض. وفي النهاية، امتزج جميع العارضين بكل ألوانهم.



واكتملت الرسائل القوية التي انطوى عليها العرض، بإقامته تحت أعلام مختلف دول العالم في قصر اليونسكو، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، رمز التعددية.



وانطلق أسبوع الموضة الرجالية رسميا بعد ظهر الثلاثاء مع عرض طلاب معهد الأزياء الفرنسي الذي اتسم بنفحة رجعية.



يتميز أسبوع الموضة الرجالية الذي تعرض خلاله تشكيلات دور الأزياء لربيع سنة 2025 وصيفها.



وصرف عدد من دور الأزياء النظر عن المشاركة في أسبوع الموضة بعد اضطرارها إلى تقصير جدول أعمالها التصميمي لمدة أسبوعين، بسبب دورة الألعاب الأولمبية في باريس 26 يوليو المقبل.



ومن الدور الممتنعة عن المشاركة مثلا بسبب ضيق الجدول الزمني، «بالمان» و«جيفنشي» و«فالنتينو»، لكن «ديور أوم» و«إرميس» و«كينزو» ستكون بين المشاركين.