طارق عرابي



كشفت أرقام رسمية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة، عن أن القيمة الإجمالية لفاتورة المواد التموينية المدعومة (المواد الأساسية، حليب ومغذيات الأطفال والمواد الانشائية) بلغت 114.1 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2024.



وبحسب البيانات التي حصلت عليها «الأنباء»، انخفض إجمالي الدعم للمواد التموينية خلال الفترة من يناير حتى نهاية أبريل 2024 بواقع 18.9 مليون دينار بنسبة تراجع بلغت 14.2% مقارنة بـ 133 مليون دينار عن الفترة ذاتها من 2023.



دعم المواد الاساسية



وفي التفاصيل، بلغ إجمالي الدعم المقدم للمواد التموينية الأساسية خلال أول 4 أشهر من 2024 نحو 35.1 مليون دينار تشكل ما نسبته 30.7% من إجمالي الانفاق على الدعم، وبالمقارنة على أساس سنوي، فقد شهد الانفاق على هذا الجانب تراجعا بنسبة 28.9% بما قيمته 14.3 مليون دينار.



ولجهة الإنفاق الشهري على دعم المواد الأساسية خلال أول 4 أشهر من العام الحالي، استحوذ شهر يناير على 11.3 مليون دينار، ثم فبراير بواقع 8 ملايين دينار، ثم 7.9 ملايين دينار في كل من مارس وابريل.



دعم الحليب والمغذيات



وعلى صعيد الدعم المقدم لحليب ومغذيات الأطفال، أظهرت الإحصائية أن إجمالي هذا الدعم خلال الفترة من يناير حتى نهاية أبريل 2024 بلغ 4.5 ملايين دينار تشكل 3.94% من إجمالي فاتورة الدعم، وبالمقارنة على أساس سنوي فقد شهد الدعم المقدم إلى هذا الجانب انخفاضا بنسبة 11.7% بما قيمته 600 ألف دينار قياسا إلى انفاق بلغ 5.1 ملايين دينار عن الفترة ذاتها من 2023.



وكان أعلى إنفاق على هذا الجانب من المواد المدعومة خلال الفترة المنقضية من 2024 خلال شهر مارس بواقع 1.4 ملايين دينار، ثم أبريل بواقع 1.2 مليون دينار، ثم فبراير بقيمة مليون دينار وأخيرا يناير بقيمة 927 ألف دينار.



المواد الإنشائية



وفيما يتعلق بدعم المواد الانشائية، أظهرت الاحصائيات أن إجمالي الدعم المنصرف لهذه المواد خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2024 بلغ 73.9 مليون دينار بما نسبته 64.7% من إجمالي فاتورة المواد المدعومة، وبالمقارنة على أساس سنوي تراجع الدعم المقدم لتلك المواد بنسبة 5.37% بما قيمته 4.2 ملايين دينار قياسا إلى 78.1 مليون دعما مقدما للمواد الانشائية خلال الفترة ذاتها من 2023.



وعلى أساس شهري خلال 2024، استحوذ شهر يناير على 24.7 مليون دينار من الإنفاق، و17.7 مليون دينار في فبراير، و15.6 مليون دينار في مارس و15.9 مليون دينار في ابريل.



البطاقات التموينية



من جهة أخرى، وعلى صعيد أعداد البطاقات التموينية وأعداد المستفيدين من المواد التموينية المدعومة حتى نهاية الأشهر الأربعة الأولى من 2024، أظهرت البيانات الإحصائية أن إجمالي عدد البطاقات التموينية التراكمية حتى نهاية ابريل 2024 بلغ 265.14 ألف بطاقة تموينية، مقارنة بـ 257.3 ألف بطاقة للفترة نفسها من 2023 أي بزيادة بنسبة 3% بواقع 7844 بطاقة.



ولجهة عدد الأفراد المستفيدين من التموين حتى نهاية ابريل 2024، بلغ نحو 2.205 مليون مستفيد بتراجع نسبته 1.5% بما عدده 35.11 ألف مستفيد بمقارنة بـ 2.24 مليون مستفيد مع نهاية أبريل 2023 التموينية.