البنك ملتزم بتوفير خطط تمويلية متنوعة تتناسب مع احتياجات المرحلة المقبلة

دور بارز لـ «الخليج» في تمويل المشروعات التنموية الكبرى بشتى القطاعات



اختتم بنك الخليج مشاركته ورعايته البلاتينية لملتقى «مشروعات الدولة التنموية الكبرى»، والذي أقيم برعاية وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان ونظمه اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر تحت شعار «الشفافية والإنجاز والاستدامة مبادئ العهد الجديد».



وأكد مدير عام الخدمات المصرفية للشركات في بنك الخليج فيصل العدساني خلال مشاركته في الحلقة النقاشية الختامية للملتقى، التي أقيمت تحت عنوان «تطلعات مستقبلية وفرص التمويل»، على حرص بنك الخليج على استكمال دوره المميز في دعم المشروعات التنموية للدولة في ظل مبادئ العهد الجديد التي ترتكز على الشفافية والإنجاز والاستدامة.



وأشار العدساني إلى أن بنك الخليج منذ تأسيسه وعلى مدى 64 عاما كان جزءا أصيلا من النهضة العمرانية والاقتصادية التي شهدتها الكويت، حيث ساهم في تمويل الكثير من المشروعات التنموية الكبرى، من خلال التمويل المباشر أو بالتحالف مع بنوك أخرى، كما شارك البنك في تمويل العديد من المشروعات التنموية في إطار دعمه لرؤية الكويت 2035، في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع النفطي والإنشائي، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية.



وبين أن القطاع المصرفي الكويتي وفي القلب منه بنك الخليج جاهز لدعم جهود الدولة في إطلاق تلك المشروعات، من خلال ما يمتلكه القطاع من قدرات وإمكانياتهم كبيرة على توفير السيولة اللازمة لتمويل تلك المشروعات، التي تمثل مطلبا ضروريا للوطن والمواطن وهدفا رئيسيا ضمن رؤية الكويت لتنويع مصادر الدخل.



ولفت إلى أن الملتقى وفر فرصة مثالية لإلقاء الضوء على العديد من المشروعات التنموية الكبرى، مثل مطار الكويت الجديد ومحطة الزور 1 و2 والمنطقة الشمالية وميناء مبارك الكبير، وكذلك مشروع الشقايا للطاقة المتجددة، مؤكدا استعداد بنك الخليج على توفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية بأساليب وخطط تمويلية متنوعة تتناسب مع احتياجات المرحلة المقبلة وتلبي متطلبات المستثمرين المحليين والأجانب.



يذكر أن ممثل راعي الملتقى وكيل وزارة الأشغال العامة بالوكالة م.عيد الرشيدي قد زار جناح بنك الخليج في المعرض، مثنينا على مشاركة البنك المميزة في الملتقى.



تتمثل رؤية بنك الخليج بأن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل ضمن بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملاءه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.



وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 «كويت جديدة»، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كل المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات الاستدامة المتنوعة، والمختارة بشكل استراتيجي داخل البنك.