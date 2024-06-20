



عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في قصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله. وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي:



بمناسبة انتهاء موسم الحج لعام 1445هـ، هنأ مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود وحكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة على نجاح موسم الحج، مشيدا بالجهود المتميزة والعناية الكريمة التي أحيط بها ضيوف الرحمن طيلة إقامتهم في المملكة، وبما حققه موسم الحج لهذا العام من نجاح متميز ومستوى رفيع من حيث التنظيم والترتيبات الأمنية والرعاية الطبية التي وفرتها المملكة الشقيقة لحجاج بيت الله الحرام لتمكينهم من أداء شعائر الحج بسهولة ويسر وأمان، في ضوء التسهيلات والإنجازات المتطورة والمتواصلة التي تم تحقيقها في مجال مشروعات الحج وخدمة ورعاية المقدسات الشريفة، سائلا الباري عز وجل أن يتقبل من الجميع خالص الدعاء وصالح الأعمال في هذه الأيام المباركة وأن ينعم على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وولي العهد رئيس رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود.



من جانب آخر، ثمن مجلس الوزراء الجهود الطيبة والكبيرة لبعثة الحج الكويتية والقائمين عليها من مسؤولين ومتطوعين وكوادر طبية لتوفير كل الإمكانيات وبذل الجهود للحجاج الكويتيين لتمكينهم من أداء مناسك الحج بكل سهولة ويسر.



كما استعرض مجلس الوزراء الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية وقوة الإطفاء العام في التعامل مع حادث الحريق المأساوي الذي اندلع في إحدى البنايات بمنطقة المنقف وأودى بحياة عشرات الأشخاص، وأشاد مجلس الوزراء بهذه الإجراءات وبسرعة التعامل مع الحريق خلال فترة وجيزة، كما عبر المجلس عن شكره وتقديره لجميع الجهات التي شاركت في إخماد الحريق والمتمثل في وزارة الداخلية، قوة الإطفاء العام، وزارة الصحة، بلدية الكويت ولجهودهم المخلصة في التعامل مع هذه الفاجعة الأليمة. كما أثنى المجلس على جهود النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف بالقيام بالحملات التفتيشية على العقارات والمباني المخالفة في عدة مناطق بمشاركة وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان وعدد من المسؤولين من وزارة الداخلية ووزارة الكهرباء والماء وبلدية الكويت وقوة الإطفاء العام والهيئة العامة للقوى العاملة وكل من ساهم من الجهات الحكومية المعنية في الحد من المخالفات والتعديات ومحاسبة المتسببين فيها.



ضمن هذا السياق، ومن منطلق دور دولة الكويت الإنساني، أشاد مجلس الوزراء بمبادرة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الإنسانية بالتبرع إلى أهالي الضحايا بمبالغ مالية وتوفير طائرات لنقل جثامين الضحايا إلى بلادهم، معربا عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وأن يلهم الله ذويهم الصبر والسلوان. وقد استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د.محمود بوشهري عن أسباب انقطاع التيار الكهربائي عن بعض الأجزاء في مناطق المحافظات الست، والذي جاء نتيجة لعدم قدرة محطات توليد الطاقة الكهربائية على استيفاء الطلب المتزايد على الأحمال الكهربائية خلال فترة الذروة وارتفاع درجات الحرارة، وكلف مجلس الوزراء وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بمتابعة الموضوع وإيجاد الحلول المناسبة. وأضاف الوزير أنه تم بتاريخ 11/6/2024 الموافقة على عقود ومناقصات الصيانة لرفع كفاءة محطات توليد الطاقة الكهربائية والتي ستدخل خلال الأسابيع المقبلة تباعا.