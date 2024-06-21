عبدالعزيز الفضلي



بتوجيهات مباشرة من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل العدواني نحو ترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الأحمال الكهربائية عن الدولة، أعلنت وزارة التربية في بيان لها عن تقديم العطلة الصيفية للهيئتين التعليمية والإدارية للمرحلة الابتدائية ابتداء من نهاية دوام الخميس 20 الجاري، وتقديم عطلة كل العاملين بالمرحلة المتوسطة والثانوية ابتداء من يوم الاثنين 24 الجاري. وأوضحت الوزارة أنه سيتم دمج مقار لجان امتحانات الدور الثاني للمرحلة المتوسطة وتحديدها في كل منطقة تعليمية وفق جدول تفصيلي سيتم الإعلان عنه لاحقا.



على أن يستمر دوام المكلفين في المرحلة والمتوسطة والثانوية بأعمال امتحانات الدور الثاني والمكلفين بأعمال التصحيح والمراقبة خلال هذه الفترة كما هو معمول به سابقا، مع تخفيض ساعات العمل ليكون انصراف العاملين في مقار الامتحانات المتوسطة والثانوية حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا. وأكدت وزارة التربية أن هذا الإجراء لن يؤثر على سير امتحانات الدور الثاني للمرحلة المتوسطة والثانوية والجداول الخاصة بها المعدة سلفا، حيث تم اتخاذ كل ما يلزم من تدابير لضمان انسيابية سير العمل في هذه الامتحانات حتى يتم الانتهاء منها واعتماد رفع النتائج رسميا ومن ثم تسليم الشهادات للناجحين، حسب التقويم الدراسي المعلن لكل مرحلة دراسية.



ودعت وزارة التربية الإدارات المدرسية في لجان الاختبارات، إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة في المؤسسات التعليمية وتطبيق إرشادات وتعليمات وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بشأن تخفيف الأحمال عن وحدات الطاقة الكهربائية، من خلال إغلاق أنظمة التكييف بالمرافق غير المستخدمة داخل المدرسة. كما أكدت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى المساهمة الفعالة في توفير الطاقة خلال فترة الصيف التي تشهد زيادة في استهلاك الكهرباء.