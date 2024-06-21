محمد راتب



أعلنت بلدية الكويت توجيه 11 إنذارا لمخالفات في أنظمة البناء بمحافظة الجهراء، وذلك ضمن حملة «بيت العمر بلا مخالفات» التي أطلقتها بداية يونيو الجاري للكشف على مدى الالتزام باشتراطات ومواصفات أبنية السكن الخاص والنموذجي.



وقال رئيس قسم متابعة المخالفات الهندسية بفرع بلدية محافظة الجهراء عبدالله العجمي إن الجولة تضمنت التفتيش على قسائم مدينة المطلاع السكنية الضاحية الخامسة وعدد من مناطق المحافظة.



وأضاف العجمي إن هذه الجولة التفتيشية هي الرابعة للفريق الرقابي لإدارة التدقيق والمتابعة الهندسية وتهدف إلى إيصال رسالة توعوية للمواطنين المقدمين على بناء سكنهم بأن يكون بيت العمر بلا مخالفات.



وأفاد بأن الفريق الرقابي يحرص على الكشف على هذه القسائم للتأكد من تطبيق لائحة البناء ومدى الالتزام باللوائح والنظم بهذا الخصوص، إضافة إلى رصد التعديات على أملاك الدولة في منطقة المطلاع.



وشدد على ضرورة الالتزام بلوائح وقوانين البلدية، مشيرا إلى أن الفرق الرقابية ستكثف جولاتها التفتيشية لرصد المخالفين واتخاذ كل الإجراءات القانونية بحقهم.



وأضاف العجمي ان «الإجراء الأول الذي يتم اتخاذه من قبلنا كمهندسي تنبيه الملاك بإحضار التراخيص المعتمدة، وفي حال ثبت وجود مخالفة، تتم محاسبة المكتب الهندسي المشرف على القسيمة ووقف أعمالها ومحاسبة المكتب الهندسي، وأيضا المقاول، كذلك بالتعاون مع الإدارات الأخرى إلى حين ان نستكمل معهم الإجراءات القانونية، بإصدار محضر ضبط مخالفة أنظمة بناء لمخالفته مادة 39 من لائحة البناء، وحث المواطنين على التزامهم بلائحة البناء والتراخيص المعتمدة من قبل بلدية الكويت، كما حث المكاتب الهندسية على التزامهم بالرخص المعتمدة من قبل بلدية الكويت تحت الإشراف، لافتا إلى أنه في حال تحرير المخالفات يتم وضع بلوك على العقار، وعمل إجراءات صارمة ضد العقار حيث يتم وقف أعمال تلك القسيمة ومحاسبة المكتب الهندسي المشرف على هذا البناء وعلى التراخيص المعتمدة، لحين إزالة تلك المخالفات وإكمال الإجراءات القانونية بإصدار محاضر مخالفة لائحة أنظمة البناء، وحرمان المالك من عملية إنهاء الإشراف، وأيضا لإيصال التيار الكهربائي لغاية إنهاء المخالفة.