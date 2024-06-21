مارس هواية التشخيط في المحادق الشمالية والجنوبية وتتلمذ على يد أخيه وأتقن لعبة صيد الجنعد تعلم أسرار الصيد وعرف مواسم أغلب أنواع الأسماك وأماكن تواجدها، صفحة «بحري» تلتقي اليوم الحداق عبدالله الشمالي الذي حدثنا عن بدايات انطلاقته إلى عالم الصيد، وأهم الصعاب التي تواجه الحداقة مع دخول فصل الصيف، وما أفضل أماكن الصيد حاليا، ولماذا صيد السبيطي له قوانين، وما هي ييمته المفضلة، ومتى يبدأ موسم الهامور والبالول والشيمة وأوقات حضورهم، كما أطلعنا الشمالي على أكبر چنعدة اصطادها بوزن 24 كيلو، وأين أماكن تواجد اسماك الشعم والنويبي، وأكثر ما يضايق اهل البحر والرسالة التي وجهها للمسؤولين بضرورة توفير مسنات ومراس برية وبحرية تخدم اهل الطراريد، ومعلومات مهمة ومتنوعة عن كيفية الفوز بأغلب أنواع الأسماك.. فإلى التفاصيل:



في البداية يقول الحداق عبدالله الشمالي: انطلقت إلى عالم الصيد والتولع بزفرة السمچة ولشطة الخيط وأنا بعمر 25، وكنت أرافق اخي خلال رحلاته البحرية للمحادق الشمالية والجنوبية لممارسة هواية التشخيط لصيد أسماك البالول والچنعد عن طريق الميرور والقفشه، وقد تعلمت خلال تلك الفترة أشياء جدا مفيدة منها معرفة مواسم التشخيط وكيفية اختيار ألوان الميارير المناسبة حق كل سمچة ومعرفة مواسم الأسماك، وايضا تعلمت الصيد بالخيط العادي (الحداق) وطريقة شكة الييمة والموادع والترديع واختيار حجم الخيوط على حسب كل نوع، ومتى تتواجد الأسماك في منطقة معينة ومتى تنتقل لأخرى وأشياء أخرى كثيرة وفعلا البحر كل يوم تتعلم وتستفيد وتكتشف شيئا جديدا تضيفه إلى موسوعتك البحرية.



دخول فصل الصيف



ويضيف الشمالي: مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة يصبح الحداق صعب وفيه تعب إلا أن حلاوة الصيد ونبرة السمچة تنسيك كل ما سبق لأن الحداق يستمر في هوايته التي يعشقها مهما كانت الظروف، واليوم السمچة خفت ولم تعد كما كانت في السابق وذلك بسبب الصيد الجائر من القراقير وشباك الصيد «العديد» ناهيك عن التلوث واشياء أخرى كثيرة، ومع كل السلبيات الحاصلة لبحرنا لكنه يبقى معطاء، ومن خلال خبرتي المتواضعة أجد أن افضل اماكن الصيد حاليا هي محادق عوهة ام الخير والحيشان وجليعة واقواع قاروة والاسياف الشمالية.



صيد السبيطي له قوانين



ويتابع الشمالي: اغلب الشباب اليوم تفكيره مشغول بصيد سمكة واحدة وهي تعتبر الهدف حق كل حداق كويتي، وهذه السمكة هي السبيطي معشوقة الجماهير، وأحب ان اقول هناك قوانين حق كل واحد يبي يصيد السبيطي: عليك الاهتمام بعدة امور اهمها انك تحسب ماياته صح وتعرف اوقات حضوره ولازم انك تعرف نوع الييمة اللي يرعى عليها بالمكان يعني (تختار الييمة من نفس مكان مرعاه)، وافضل ييمه له السلس المنجوس الزورية الميدة والنغاقة ومصران الدجاج والعجين، ودائما أختار نوعية الخيوط الطيبة عشان لا تتحسف اذا قص خيطك.



ويضيف الشمالي: الهامور موسمه بعد عبور الحبار او الخثاق ويبلش منتصف شهر مارس ولغاية شهر يوليو وافضل اماكن تواجده على الطبعانات والنخشره وافضل ييمة حق الهامور الچم والشعم والحمام، موسم البالول يبلش من منتصف شهر يوليو ولغاية منتصف شهر نوفمبر، واغلب صيدي له يكون على الأسياف الجنوبية، الشيمة مكانها الدردور والصبية والأقواع الشمالية والحيشان وعوهة وافضل طريقة لصيدها تكون بواسطة الجق او يميامه حية (محاياة).



فن صيد الچنعده



ويقول الشمالي: أفضل أوقات صيد الجنعد أول شق النور وآخر النهار (المغرب) وأفضل ييمة لها العومة والحمام والجنعدة تبين من شهر نوفمبر لغاية شهر ابريل، وافضل طريقة لصيدها القفشة مع البورد، ومع تطور الصيد الفترة الاخيرة والاجتهاد بدأنا التشخيط بالمحاياة (سمجة الحية) مثل اسماك الجشة والدردمان نوع من اسماك الحمام وهي الوجبة المفضلة لدى الچنعدة ويومها توفقنا بصيد چنعدة بوزن 24 كيلو، وأماكن تواجدها جزيرة كبر وقاروه وأم المرادم ومجرى البواخر وجليعة وأسماك الخباط تكون متواجدة طول السنة على الاسياف الجنوبية.



ويضيف الشمالي: أفضل أماكن تواجد اسماك الشعم والنويبي محادق الفنطاس والمسايل والدفان والرشدان والحيشان والركسة الشمالية والجنوبية وأم الفحم والصبية والفنطاس والييمة الروبيان المستزرع واليواف.



ختامية



واختتم الشمالي قائلا: أكثر شيء يضايقنا نحن معشر الحداقة ما يقوم به بعض الأشخاص بالاقتراب من مكان مطرحك لدرجة انه ينزل خيطه ما بين مكائن طرادك والبعض الآخر يمر عليك بسرعة عالية ينحش السمچ والموجة تعفسك، وايضا اصحاب القراقير والمشابك والتلوث، كما أتمنى من اخواني الحداقة الاهتمام بعدة السلامة واهمهما اللايف جكت، والإسعافات الأولية ضرورية جدا، والتأكد من حالة الطقس قبل الطلعة، وأرجو منهم احترام بعضهم البعض والتعاون فيما بينهم والمحافظة على نظافة البحر، كما أتوجه برسالة للمسؤولين بتوفير مسنات جديدة وانشاء مراس برية وبحرية بأسعار معقولة فقد تعبنا وطال الانتظار، وربي يحفظ الجميع وأهل البحر يعيشون.