أعلن صندوق «إعانة المرضى» الكويتي - مكتب السودان - أمس الجمعة اختتام مشاريع الأضاحي لهذا العام بذبح 292 بقرة و195 رأسا من الضأن و526 رأسا من الماعز ليستفيد منها أكثر من 60 ألف شخص في ولايات «الخرطوم» و«كسلا» و«الجزيرة» و«شمال كردفان».



وقال مدير إدارة البرامج والشراكات بالصندوق د.محمد علي هجو في تصريح لـ«كونا» إن أماكن الذبح والتوزيع شملت مراكز الإيواء للنازحين والمرضى والجرحى في بعض المستشفيات ومرافقيهم وسكن الأطباء والكوادر الطبية بالإضافة إلى النازحين المستضافين داخل المجتمعات بواسطة الأسر.



من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لصندوق إعانة المرضى د.عبدالمجيد فضل الله في تصريح مماثل لـ «كونا»، أن المشروع يأتي ضمن مجالات التنمية المجتمعية التي تحرص المنظمة على تنفيذها سنويا.



وتوجه بالشكر إلى الشركاء والمانحين من الكويت بما في ذلك الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية والجمعية الكويتية للإغاثة وجمعية إحياء التراث الإسلامي فرع شرق أفريقيا عبر المشروع الوقفي الكبير والجمعية الكويتية للعمل الإنساني وجمعية الإغاثة الإنسانية.



كما شكر الجهات الحكومية ومفوضيات العون الإنساني وفرق الصندوق الميدانية التي أشرفت على التنفيذ.



وأضاف فضل الله أن مشروع الأضاحي لهذا العام يكتسب أهمية كبيرة نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى إسهامه في إدخال الفرح والسرور على النازحين وأسرهم مما عزز من قيم التكافل والتعاون ومبدأ الجسد الواحد.