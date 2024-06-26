عبدالعزيز الفضلي



أعلنت وزارة التربية فتح باب تقديم تظلمات الأعمال الممتازة إلكترونيا، وذلك للعاملين في ديوان عام الوزارة والإدارات المركزية والإدارات العامة للمناطق التعليمية عن العام الميلادي 2023.



وأكدت الوزارة عدم استقبال أي طلبات إلا من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية: www.moe.edu.kw، على أن يكون التقديم متاحا حتى تاريخ 11 أغسطس 2024، بما في ذلك أيام الجمعة والعطلات الرسمية، وذلك وفقا للقرار الوزاري بشأن منح المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة للعاملين في ديوان عام الوزارة والإدارات التابعة لها.



وأشارت وزارة التربية إلى حرصها الدائم على حفظ حقوق جميع الموظفين وبحث التظلمات أولا بأول وفق النظم واللوائح المتبعة والمعمول بها في هذا الشأن.