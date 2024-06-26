ألقى كلمة اللجنة المنظمة للحفل الخريج عادل العبيد الذي رحب بالحضور وهنأ أهل العلم في كل زمان ومكان، شاكرا كل من ساهم بنجاح هذا الحفل رغم الصعوبات التي واجهتنا في التجهيز.



وأضاف: حرصنا على تقديم حفلنا وفقا لقيمنا الإسلامية التي تربينا عليها بين أهلنا وفي معهدنا المبارك بحضور هذه الكوكبة من معلمينا ومشايخنا ورؤيتنا في هذا التجمع الكريم، كل ذلك أثلج صدورنا وكلل تخرجنا بتاج الفخر والاعتزاز، معربا عن شكره وتقديره للجهات المنسقة والراعية للحفل ولمعلمينا الأفاضل ونقول لهم أديتم الأمانة والواجب بكل إتقان.