شكل عرض «ديور» ضمن أسبوع باريس للأزياء الراقية (هوت كوتور) تحية للألعاب الأولمبية التي تنطلق بعد نحو شهر في العاصمة الفرنسية، إذ تضمنت تشكيلتها ملابس ذات طيات تذكر بالرداء الإغريقي الأسطوري وأخرى رياضية الطابع.



وأوضحت المديرة الفنية للتصاميم النسائية لدى «ديور» ماريا غراتسيا كيوري، أنها سعت إلى الإيحاء بالتماثيل اليونانية القديمة من خلال الطيات الموجودة على خطاف الكتف، والظهر وتسريحة الشعر المبللة إلى الخلف وكأن العارضة خارجة من الماء.



وتفنن حرفيو «ديور» في العمل على قماش الجيرسي على شكل شبك معدني بالذهبي والفضي والأبيض مع مسكه بواسطة مشدات. وفي التشكيلة أيضا ملابس «سبورتس وير» مذهلة من بينها رداء حمام أحمر مزين بفسيفساء من المرايا وثوب سباحة ذهبي متقشر.



وأقيم العرض في حدائق متحف رودان، حول أعمال الفنانة البصرية الأميركية من أصل أفريقي فيث رينغولد التي توفيت في أبريل، وستبقى أعمالها الضخمة وهي مطرزات عن موضوع الرياضة، معروضة في المتحف حتى نهاية الأسبوع. وبدأ أسبوع للموضة الإثنين بعرض أزياء دار سكياباريلي التقليدي الذي تميز بالعودة إلى الأساسيات والقصات الواسعة. ويستمر أسبوع الموضة الراقية في باريس إلى الغد، وتشارك فيه 30 دار أزياء.