وافقت كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت خلال اجتماعها السابع لمجلس الكلية للعام الأكاديمي 2023-2024 والمنعقد بقاعة اجتماعات مجلس الجامعة بمدينة صباح السالم الجامعية على استحداث برامج ماجستير جديدة بتخصصات مختلفة اعتبارا من العام الجامعي 2025-2026، وهي: مشروع برنامج الماجستير في الإعلام بكلية الآداب، ومشروع برنامج الماجستير في الأنثروبولوجيا «علم الإنسان» بكلية العلوم الاجتماعية، ومشروع برنامج الماجستير في القانون الجزائي، ومشروع برنامج ماجستير التربية في التصميم التعليمي والتكنولوجيا التابع لكلية التربية.