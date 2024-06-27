ثامر السليم



أكد الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الولايات المتحدة الأميركية انه حرصا على خدمة الطلبة ووحدتهم تحت سقف الاتحاد الوطني وبعد الاجتماع مع سفيرتنا في الولايات المتحدة الأميركية الشيخة الزين الصباح في تاريخ 7 مارس الماضي في سفارتنا في واشنطن دي سي، تم مساء أمس الأول الثلاثاء توجيه دعوات للقوائم الطلابية الفاعلة (قائمة المستقبل الطلابي وقائمة الوحدة الطلابية) لاجتماع تنسيقي لتبادل الآراء وتقريب ووجهات النظر وتقديم الآراء والمقترحات التي تعزز وحدة الطلبة في الغربة وتجمعهم تحت راية الاتحاد الوطني لطلبة الكويت- فرع الولايات المتحدة الأميركية.



وأوضح الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الولايات المتحدة الأميركية في بيان صحافي أن هذه المبادرة جاءت استكمالا لجهوده للنهوض في الحركة الطلابية واستكمالا لدورها الرائد في الساحة النقابية.



وبين الاتحاد أنه يسعى إلى غرس أسمى مفاهيم المواطنة وعلى أهمية نشر روح الوحدة الوطنية خاصة بين فئة الشباب المغتربين بشتى توجهاتهم واحتوائهم تحت راية الوطن، مشيرا إلى حرصه على تمثيل الطلبة أمام المسؤولين من كل جهات الابتعاث المختلفة لتذليل الصعوبات التي تواجههم ونقل مشكلاتهم للجهات المعنية، وهذا كله يصب في مصلحة طلبة وطالبات الولايات المتحدة الأميركية.



وختم الاتحاد بيانه بأنه يعمل على عودة انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت- فرع الولايات المتحدة الأميركية لتكون المنافسة مفتوحة للجميع ليختار الطلبة ممثليهم الذين يرونهم الأصلح لخدمتهم. لذا، دعونا القوائم الطلابية لاجتماع بين جميع الأطراف للاستماع لجميع الآراء وتقريب وجهات النظر للنهوض بالعمل النقابي في الولايات المتحدة الذي لطالما كان نبراسا للانتخابات الطلابية ومثالا يحتذى لعقود من الزمن.