للاستمتاع بتجربة لعب دون انقطاع خلال العطلة الصيفية، كشفت Ooredoo الكويت، مؤخرا عن عروضها المتميزة على مجموعة متنوعة وجديدة من أجهزة ألعاب الفيديو الشهيرة وأجهزة الترفيه الحديثة، ضمن سعيها المتواصل لإثراء الحياة الرقمية لعملائها من محبي ألعاب الفيديو وغيرها من وسائل الترفيه الإلكترونية، وتأتي هــذه الخطوة كجزء مـن استراتيجية الشركة للتركيز على فئة الشباب والمهتمين بالترفيـه، حيــث تهدف إلى تمكينهم من بناء تجربة ألعاب وترفيــه مخصصة تنمى ذاتهم وقدراتهم وتدفع شغفهم. ومن خلال توسيع قاعدة الأجهزة الترفيهية لـ Ooredoo الكويت، يمكن للعملاء الآن اختيار أي من باقات إنترنت الـ 5G وإضافة الأجهزة التي يختارونها، لإنشاء الحزمة التي تناسب احتياجاتهم الشخصية، إذ تتيح للعملاء من خلال خدمتها المعروفة بـ Ooredoo Add، المزج بين اختيارات الأجهزة ومطابقتها لإثراء تجربتهم الترفيهية بطرق غير محدودة، كما يمكن للعملاء الجدد والحاليين إضافة هذه الأجهزة في أي وقت، مما يوفر لهم المرونة والحرية في اختيار ما يناسبهم.



ومن بين خيارات الأجهزة العديدة التي تقدمها Ooredoo ضمن باقات إنترنت الـ 5G، بسعة تصل إلى 500 غيغابايت، هو خيار الحصول على راوتر 5G أو سوني PS5 Slim، ذلك بالإضافة إلى إتاحة الخيار للعملاء في إضافة أي جهاز إضافي من اختيارهم، اعتبارا من اليوم الأول، حيث يمكنهم الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الأجهزة مثل أجهزة سوني PS5 وملحقاتها، وأجهزة الألعاب المحمولة، وأجهزة الواقع الافتراضي (VR)، وكذلك أجهزة الكمبيوتر المخصصة للألعاب والترفيه، فضلا عن الأجهزة اللوحية.



وتسعى Ooredoo من خلال هذه العروض إلى تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات الشباب الشغوف بعالم ألعاب الفيديو وتوفر لهم تجربة ترفيهية متكاملة، إذ تعكس هذه العروض التزام الشركة بتقديم أفضل التجارب الرقمية لعملائها، وجعل حياتهم الرقمية أكثر متعة وتنوع وإمكانات.



ومن هذا المنطلق تسعى Ooredoo من خلال هذا التوسع إلى خلق بيئة ترفيهية متكاملة تمكن الشباب من استغلال أوقاتهم بطرق مبتكرة، فإن توفير باقات إنترنت الـ 5G، مع إمكانية إضافة أجهزة متنوعة يسهم في منح العملاء حرية اختيار الأدوات التي تناسب احتياجاتهم الشخصية، سواء كانوا مهتمين بالألعاب، الواقع الافتراضي، أو الترفيه المنزلي، في خطوة تعزز من ارتباط العملاء بخدمات Ooredoo، وتسهم أيضا في بناء مجتمع رقمي متطور ومتصل.