أعلن الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش أمس أنه مرشح لولاية ثانية بعد بضعة اسابيع من إخفاقه في تولي منصب رئيس الوزراء.



ولم يحدد موعد الانتخابات الرئاسية في كرواتيا، لكنها لن تجرى قبل ديسمبر.



وأعلن ميلانوفيتش، الاشتراكي الديموقراطي الذي تبنى مع الوقت خطابا أكثر شعبوية، ترشحه خلال رده على صحافي سأله عما إذا كان سيقدم ترشيحه، فأجاب «الآن».



وأكد الرئيس (57 عاما)، أن دعم الحزب الاشتراكي الديموقراطي سيكون اساسيا، وقال «سأكون في حاجة اليه لاسباب عدة، وخصوصا من أجل الدعم اللوجستي ولتجنب سرقة» الاصوات.



وميلانوفيتش الذي يتولى الرئاسة منذ 2020 هو أول من يخوض السباق الرئاسي.



وخلال حملة الانتخابات التشريعية والتي أعلن خلالها ترشحه لمنصب رئيس الوزراء رغم معارضة المحكمة العليا، أقر بأن «طباعه ليست سهلة».



وفاز خصمه الدائم اندريه بلينكوفيتش (يمين محافظ) في هذه الانتخابات.