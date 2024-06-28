تعاقد نادي القادسية السعودي أمس مع المدافع الدولي الإسباني وقائد ريال مدريد السابق ناتشو فرنانديز بشكل رسمي في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع النادي الملكي.



ووقع ناتشو (34 عاما) عقدا لموسمين في مدينة دوسلدروف الألمانية، مقر إقامة المنتخب الإسباني المشارك في كأس أوروبا والذي بلغ ثمن النهائي وسيواجه جورجيا الأحد المقبل.



وقال ناتشو في مؤتمر صحافي خاص بالمنتخب «هذا ليس لإعلان وداعي من ريال مدريد، بل لإيضاح ما حصل وتفسير قراري».



وأضاف «كنت أفضل لو تم انتقالي في وقت سابق. لحسن الحظ فزنا بمبارياتنا الثلاث والمنتخب في حالة تركيز».



وتابع المدافع الفائز مع ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا 6 مرات من بين 26 لقبا مع النادي: «هذه الأمور لا تؤثر علي في المباريات، علمت بالأمر قبل أشهر وقد جعلني ذلك استمتع بالأمور أكثر.. كل ما نريده هو التركيز على مواجهة جورجيا».



وسيكون ناتشو جاهزا للمباراة على الرغم من الضربة التي تلقاها في مواجهة كرواتيا ضمن الجولة الأولى، حيث فضل مدربه لويس دي لا فوينتي إراحته والدفع بإيمريك لابورت في مواجهتي إيطاليا وألبانيا.



وقال «لقد كان موسما طويلا وأمام كرواتيا لم أشعر بشعور جيد، لذلك ارتحت لأيام للتعافي»، وتابع «غدا سأشارك في التمارين كافة مع الفريق وسأكون جاهزا للمباراة، بعد ذلك سيقرر المدرب من سيلعب».



وكان القادسية عاد إلى دوري النخبة بعد تصدره الدرجة الثانية.