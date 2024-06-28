أمير زكي



أصدر مدير عام الإدارة العامة للجمارك عبدالله الشرهان قرارا يفيد بتوحيد نظام العمل في المنافذ البرية وبقية المنافذ الجمركية، وذلك اعتباراً من أول يوليو، بحيث يصبح الدوام في المنافذ الحدودية بنظام عمل



12 ساعة عمل واستحقاق 48 ساعة راحة بدلا من النظام السابق، والذي كان يتضمن دواما لمدة 48 ساعة «يومين» مقابل 96 ساعة راحة. أما بالنسبة لنظام الدوام الثاني، والذي سيطبق في بقية المنافذ والادارات الملحقة، فيكون عبر نظام عمل 8 ساعات يوميا ولمدة 3 أيام متتالية مقابل 48 ساعة راحة. الجدير بالذكر ان نظام عمل العاملين في المطار كان بنظام عمل لمدة 3 أيام متتالية ولمدة 8 ساعات وراحة 48 ساعة، فيما كان العاملون في إدارات الشحن والمستودعات في المطار وأدوات العمل غير الحدودية بنظام عمل 24 ساعة و48 ساعة راحة، وبموجب القرار الوزاري تم توحيد ساعات العمل في المطارات والشحن والمستودعات الجمركية واقسام البحث والتحري والاثر وغيرها من الإدارات في مختلف المنافذ غير الحدودية. وتضمن القرار الإداري الذي حمل رقم 684 لسنة 2024 منح المكلفين بنظام العمل بدلات النوبة والطعام ومكافآت مالية عن نوبات العمل الليلية.