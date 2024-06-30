تطوي القمة التقليدية بين الأنصار، الساعي إلى الابتعاد بالرقم القياسي، وغريمه النجمة، صاحب الشعبية الكبرى والمتعطش للقب غائب عن خزائنه منذ 10 سنوات، الصفحة الأخيرة من بطولة لبنان لكرة القدم اليوم الأحد.



ويعد الدوري الحالي الأطول في بطولة لبنان، ويختتمه الغريمان على ملعب مجمع الرئيس فؤاد شهاب في مدينة جونية (شمال)، إذ انطلقت البطولة في 4 أغسطس 2023، وتوقفت في 12 مناسبة بينها واحدة لخوض منتخب «الأرز» كأس آسيا مطلع العام الحالي فضلا عن التوقفات الدولية، إضافة إلى توقفات تعنى بالأندية، ولاسيما العهد والنجمة اللذين شاركا في كأس الاتحاد الآسيوي، وعطل فرضتها الظروف الأمنية ولاسيما في جنوب لبنان.



وشهد الموسم تقلبات عديدة، حيث تصدر النجمة مرحلة الذهاب قبل ان يتراجع إيابا، فيما ظهر الأنصار الفريق الأفضل ولاسيما بعد تعزيز صفوفه بعناصر أجنبية جيدة، أما الفريق «النبيذي» فاعتمد على لاعبيه المحليين بعدما ظهر أجانبه بمستويات ضعيفة.



ومع نهاية الدور الأول انقسمت الفرق الـ 12 إلى مجموعتين تضم كل واحدة ستة فرق، حسم نصف عدد النقاط، على أن تتبارى في نظام الدوري من 3 أدوار لتحديد هوية البطل من «سداسية الأوائل»، والهابطين إلى مصاف الدرجة الثانية من «سداسية الأواخر».



قمة صامتة



وستجرى المباراة خلف أبواب موصدة بطلب من القوى الأمنية، حيث يدخل «الزعيم الأخضر» المتصدر (45 نقطة) بأفضلية منطقية، إذ يتفوق بفارق نقطتين عن النجمة، وتاليا يحتاج إلى التعادل ليظفر باللقب الـ 15 القياسي في تاريخه، بينما لا بديل للنبيذي عن الفوز من أجل المصالحة مع الأول منذ 2014 وبالتالي معادلة أرقام غريمه الآخر العهد صاحب الألقاب التسعة.



وحل العهد بطل الموسم الماضي ثالثا في الترتيب العام برصيد 36 نقطة، والصفاء رابعا (26)، والبرج خامسا (24) والراسينغ سادسا (12)، فيما تذيل «سداسية الأواخر» كل من الأهلي النبطية وطرابلس الرياضي ليهبطا إلى دوري الدرجة الثانية، حيث سيحل بدلا منهما الوافدان الجديدان الرياضي العباسية وتجمع شباب بعلبك.



وهذه المرة الرابعة التي سيتوج فيها أحد القطبين بعد مباراة فاصلة بينهما، إذ حسم النجمة موسم 2005 بفارق الأهداف بعد تعادلهما 2-2، وتكررت النتيجة في 2006، إلا أن الغلبة كانت للأنصار الذي تفوق بفارق 3 نقاط في الترتيب النهائي. واللقاء الأشهر كان قبل 3 مواسم، عندما جدد الأنصار تفوقه بالفوز هذه المرة 2-1.