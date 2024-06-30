قال الملياردير ورجل الأعمال الأميركي، إيلون ماسك، إن شبكته الاجتماعية «إكس» (تويتر سابقا) حطمت الرقم القياسي السابق لأكبر عدد من مرات الاستخدام في الولايات المتحدة. وبحسب «العربية نت»، كتب ماسك على صفحته في منصة «إكس»: «وصل استخدام X في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي. بلغ إجمالي عدد الثواني التي قضاها المستخدمون على الشبكة الاجتماعية 76 مليار ثانية، متجاوزا الرقم القياسي السابق بنسبة 5%». وتأسست شركة «Twitter Inc» في عام 2006. والمنتج الرئيسي لهذه الشركة، كان شبكة اجتماعية لتبادل الرسائل القصيرة. وفي خريف عام 2022، استحوذ عليها رجل الأعمال إيلون ماسك في صفقة بقيمة 44 مليار دولار، ثم استبدل اسمها بمنصة «x».