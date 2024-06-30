عبدالعزيز الفضلي



يختتم اليوم الأحد طلبة المرحلة المتوسطة امتحانات الدور الثاني على أن تنطلق امتحانات زملائهم في المرحلة الثانوية يوم غد الاثنين وتستمر حتى يوم الخميس 11 يوليو.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» عن أن نتائج طلبة المرحلة المتوسطة سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من التصحيح والمراجعة، مشيرة إلى أنها سترفع على موقع الوزارة وسيتم تسليم الشهادات على الطلبة في اليوم الذي يلي إعلان النتيجة.



وعلى صعيد متصل، ولضمان حسن سير لجان امتحانات الدور الثاني وتلافيا لأي تأخير في تسليم أوراق الأسئلة في أوقاتها المحددة، أعلن وكيل التعليم العام بالتكليف منصور الظفيري في كتاب وجهه للمناطق التعليمية، انه تقرر تكليف أعضاء «مندوبين» من المطبعة الرئيسية في ديوان عام الوزارة بالتواجد في كل منطقة تعليمية لتسليم النواقص إن وجدت، وإبلاغ مديري ومديرات مدارس المرحلة الثانوية التابعة لكم بإرسال كتاب رسمي لمراقب الامتحانات وشؤون الطلبة يحدد فيه عدد النقص في أوراق الأسئلة وسبب النقص ليتسنى لنا توفيرها قبل بداية الامتحان.



من جهة اخرى، أعلنت وزارة التربية عن مشاركة 14 متعلما ومتعلمة من طلبة الوزارة في المعسكر الخليجي لتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم الذي يقام للدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج، وذلك بإشراف التوجيه الفني العام للحاسوب بوزارة التربية.



وقالت الوزارة إن تأهل الطلبة للمشاركة جاء بعد خضوعهم إلى اختبار ومقابلة شخصية للحصول على مقعد للمشاركة في المعسكر، مشيرة إلى أن فعاليات المعسكر انطلقت عبر منصة المرصد الخليجي للذكاء الاصطناعي (عن بُعد) أمس السبت، لتستمر لمدة ثلاثة أسابيع، بواقع 3 أيام أسبوعيا، وذلك بمشاركة نخبة من طلبة المرحلة الثانوية من الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج بهدف تدريبهم على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجال التعليم.



‏يذكر أنه سيتم اختيار 5 متعلمين لتمثيل الكويت في التصفيات النهائية في سبتمبر المقبل، التي ستنطلق في مملكة البحرين.