قالت مدير عام لجنة الدعوة الإلكترونية - التابعة لجمعية النجاة الخيرية - إيمان عبدالله العلي إن مشروع مكتبة «الجامع للقرآن الكريم وترجماته وعلومه» التابع للجنة يحتوي حاليا على أكثر من 18 ألف كتاب متخصص في علوم القرآن.



وأشارت إلى أن المكتبة عبارة عن مشروع موسوعي كبير لخدمة كتاب الله تعالى، وتعد من أكبر المكتبات القرآنية الرقمية التي تلبي حاجة المهتمين بعلوم القرآن الكريم حول العالم، ويستفيد منها أكثر من 30 ألف شخص شهريا.



وبينت أن الكتب قد تم تقسيمها إلى: كتب للمبتدئين، وطلاب العلم، والمتخصصين والباحثين، وتصنيفها إلى مجالات علمية بحيث يسهل على المتصفح لهذه المكتبة القرآنية الوصول إلى ما يحتاجه، والاستزادة من الكتب والمؤلفات والأبحاث التي تناسب مستواه العلمي، وتساعده على فهم وتدبر كتاب الله تعالى.



وأوضحت العلي أن جميع الكتب الموجودة بالمكتبة هي كتب مفتوحة المصدر ومرفوعة على موقع المشروع، وعلى تطبيقاته الرقمية المجانية، وأن القائمين على المكتبة قدموا إضافات مهمة للزوار والمتابعين متمثلة في نبذة مختصرة عن الكتاب، وأبوابه، ومؤلفه.