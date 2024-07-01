مريم العنزي: دعم طلبة المنح الدراسية تربوياً ونفسياً واجتماعياً ومادياً وثقافياً

بدر العنزي: الكويت حريصة على تمكين هؤلاء الطلبة من مواصلة تحصيلهم العلمي



عبدالعزيز الفضلي



احتفلت وزارة التربية، ممثلة في إدارة الخدمة الاجتماعية والنفسية بقطاع التنمية التربوية والأنشطة، بتكريم طلاب وطالبات المنح الدراسية الفائقين للعام الدراسي 2023 - 2024 بالتعاون مع جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية واللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، وبحضور عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة.



وأكدت الوكيلة المساعدة لقطاع التنمية التربوية والأنشطة مريم العنزي خلال الحفل حرص وزارة التربية على تكريم هذه النخبة من الطلبة المتفوقين سنويا، بمشاركة الجمعيات الخيرية، ومنها جمعية الشيخ عبدالله النوري التي تسعى دائما إلى دعم طلبة المنح الدراسية تربويا ونفسيا واجتماعيا وماديا وثقافيا.



وبينت أن اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة تحرص على تقديم المنح الدراسية للطلبة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام، متمنية المزيد من التقدم والازدهار للطلبة والطالبات.



من جهته، ذكر مدير إدارة الخدمة الاجتماعية والنفسية بالتكليف بوزارة التربية بدر العنزي أن حفل تكريم الطلبة شمل الطلبة والطالبات المتفوقين للعام الدراسي 2023 - 2024، مبينا أن هذه الجهود هي استكمال لمسيرة الكويت في تقديم المعونات والمنح والمساعدات لطلبة الدول الشقيقة والصديقة.



وأكد العنزي حرص دولة الكويت على رفع كفاءة المستوى الثقافي والتعليمي لهؤلاء الطلبة وتمكينهم من مواصلة تحصيلهم العلمي، مبينا أن تقديم المنح الدراسية هو أفضل ما يبرز وزارة التربية، إذ تشمل المنح الدراسية تعليم اللغة العربية الأساسية وتعاليم الدين الإسلامي.



وأوضح أن برنامج المنح الدراسية تعمل عليه وزارة التربية منذ أكثر من سبعين عاما، حيث تقدم إدارة الخدمة الاجتماعية والنفسية جميع أنواع الرعاية والاحتواء والرعاية الأبوية لكل الطلبة والطالبات من جميع الجنسيات. هناك أكثر من 42 جنسية في سكن الطلبة، ويتم تقديم كل الخدمات المجانية لهم.



من جهته، ألقى رئيس جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية وليد السيف كلمة ترحيبية أشاد خلالها بدور ودعم وزارة التربية، ممثلة بإدارة التعليم الديني، في المساهمة في اختيار طلبة المنح الدراسية المتفوقين للعام الدراسي 2023 - 2024، وكذلك بأهمية لجنة بعوث المنح الدراسية في اختيار الطلبة المتفوقين.



من جهة أخرى، أعلنت مديرة إدارة نظم المعلومات بوزارة التربية هدى المطيري عن استحداث نموذج إنهاء العام الدراسي في نظام سجل الطالب.



وقالت المطيري في كتاب وجهته لوكيل وزارة التربية «نود إفادتكم بأنه تم استحداث نموذج» إنهاء العام الدراسي في نظام سجل الطالب ليقوم مدير المدرسة بطباعته واعتماده وتسليمه للمنطقة التعليمية أو إدارة التعليم الخاص للتأكد من استكمال جميع البيانات الخاصة بالطلبة من ترك وإعادة قيد ونقل حفاظا على صحة البيانات ومنعا لوجود بيانات طلبة عالقة بالنظام.



وعلى صعيد متصل، دعا قسم تطوير التطبيقات جميع المدارس إلى طباعة كشف إقرار إنهاء العام الدراسي من نظام سجل الطالب بعد التأكد من استيفاء جميع البنود، وهي النقل المرحلي لجميع طلبة الصف الأخير، (يجب الانتهاء من النقل المرحلي لجميع طلبة الصف الأخير بدون انتظار النتائج، حيث بالإمكان طباعة الكشف واختيار الطلبة الناجحين فقط، علما بأنه لن يتم ترحيل الطلبة الراسبين حتى مع وجود تحديد مدرسة نقل مرحلي)، واستكمال اجراءات النقل للطلبة على النظام. (يجب التأكد من أنه أي طالب تم نقله من المدرسة، قد تم استقباله في المدرسة المنقول إليها)، واستكمال اجراءات الترك للطلبة على النظام.(يجب التأكد من خيار تفعيل الترك)، وإدخال نتائج طلبة الداون.



وكذلك تحديد رغبات (العلمي/ الادبي) لطلبة الصف العاشر الذين لم يتم تحديد رغباتهم للعام القادم، وإدخال نتائج الطلبة الذين لم يتم تحديد نتائجهم (التعليم الأجنبي)، واعتماد النتيجة.