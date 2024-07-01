ليلى الشافعي



أعلنت جمعية إنسان الخيرية عن إطلاق الهوية الجديدة لجامعة إنسان في أوغندا، وذلك في إطار الأهداف الاستراتيجية للجمعية وتحقيق رسالتها ورؤيتها للتوسع في مشاريعها التعليمية محليا وعالميا.



وبحضور أعضاء مجلس إدارة جمعية إنسان، قام فريق عمل العلاقات الدولية والمشاريع الخارجية بتوفيق من الله بتدشين هوية (جامعة إنسان الدولية)، وذلك خلال حفل تخريج طلاب الجامعة في جمهورية أوغندا.



واعتمد مجلس إدارة الجامعة الرؤية والهوية الجديدة، وتم تسطير إنجاز جديد في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة خلال 5 سنوات المقبلة. وقال رئيس مجلس إدارة جمعية إنسان الخيرية د.عثمان الخميس: «نسعى في جمعية إنسان لخدمة ورعاية الإنسان والسمو به علما وخلقا، ونحرص على دعم العمل الخيري من خلال إطلاق مشاريع تعليمية متكاملة ذات أهداف مستدامة».



وعلى صعيد متصل، قال المحامي مبارك العازمي عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق بالجمعية: «تركز مشاريعنا على دعم المشاريع المستدامة التي تعين المحتاجين ليس فقط خلال هذا العام بل لأعوام وأجيال مقبلة، ويعد هذا هو لب وأساس رؤيتنا الاستراتيجية في الجمعية والقائمة على دعم العمل الخيري عبر إطلاق مشاريع تنموية تركز على قطاع التعليم وليس الدعم المالي فحسب». وأوضح العازمي: «تتنوع مشاريعنا بين مشاريع محلية وأخرى خارجية، وهو الأمر الذي ينسجم مع استراتيجيتنا ويعكس تميزنا في مجال العمل الخيري بما يدعم رؤيتنا للريادة ويعكس قيمنا المؤسسية وفق رؤيتنا نرتقي بالإنسان بالعلم والقيم». وأضاف: «يأتي إطلاق جامعة إنسان في أوغندا في إطار دورنا لدعم المجتمع الأوغندي والتعريف بالإسلام ونشر العلم الشرعي والمعرفة وإخراج جيل متعلم ينفع بلده وأمته».