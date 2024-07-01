القاهرة – محمد صلاح



فوجئ رواد ومرضى مستشفى اليوناني بالعباسية بوجود الفنانة نيرمين الفقي بينهم فالتفوا حولها والتقطوا معها عشرات اللقطات المصورة وتبين انها تصور المشاهد الأخيرة في مسلسل (فوبيا).



ويتكتم المخرج رؤوف عبدالعزيز على تفاصيل المسلسل، ولكنه أكد أكثر من مرة أنه سيكون مفاجأة ونوعية دراما مختلفة. وأعلنت نيرمين أنها تقدم شخصية من أصعب الأدوار في حياتها.. كما اعتبرت القصة الجيدة والسيناريو أساس نجاح العمل الفني، وأول ما يدفعها للموافقة على الأدوار. وهو تأليف أحمد عزت وهشام حمزة ويشارك فيه سوسن بدر ورانيا يوسف، وناهد السباعي وأحمد صلاح حسني. المسلسل يعانى توقف تصويره لفترة لأسباب انتاجية من مشاكل كبيرة منذ عام 2017، حيث تم التعاقد واستبدال الفنانين فتحي عبد الوهاب وخالد الصاوي ونجلاء بدر وآيتن عامر.