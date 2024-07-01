أودت العواصف الرعدية الشديدة والأمطار الغزيرة التي شهدتها سويسرا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بحياة خمسة أشخاص على الأقل، بحسب حصيلة أولية أوردتها السلطات المحلية أمس.



ولقي ثلاثة مسنين حتفهم مساء أمس الأول بعد سقوط شجرة على سيارة كانوا يستقلونها شمال شرق فرنسا، وذلك جراء العواصف والرياح العاتية، على ما ذكرت قيادة الشرطة لوكالة فرانس برس.



وفي سويسرا، قضى شخصان وفقد آخر بعد انزلاق للتربة جراء الأمطار الغزيرة جنوب شرق البلاد، وفق ما ذكرت الشرطة في كانتون تيسينو أمس في بيان.



كما يجري، من جانب آخر، إجلاء 70 شخصا من مخيم اصطياف في موغنو، وهي قرية تشتهر بوجود كنيسة معاصرة صممها المهندس المعماري السويسري المعروف ماريو بوتا. وتعذر الوصول إلى العديد من المناطق في وادي ماجيا، حيث انقطع التيار الكهربائي. وحرم جزء من الكانتون من مياه الشرب، بحسب نظام الإنذار الفيدرالي.



وفي شمال ايطاليا، طالت الأمطار الغزيرة وادي أوستا، ونشر متصفحو الانترنت صورا مذهلة تظهر الفيضانات والأنهار تجتاح بمياهها الطينية الجبال بشدة. وفي أقصى غرب سويسرا، أدى فيضان نهر الرون وروافده بسبب الأمطار الغزيرة وذوبان الثلوج إلى إجلاء مئات الأشخاص وإغلاق العديد من الطرقات، بحسب السلطات المحلية في كانتون فاليه.