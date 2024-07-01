دارين العلي



افتتحت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أول من أمس محطة أمغرة لتعبئة المياه العذبة والمخصصة للقطاع السكني الخاص لخدمة المنطقة وسكان المناطق المجاورة في الجهراء ومدينة المطلاع السكنية، وحضر الافتتاح وكيل الوزارة بالتكليف م.مها العسعوسى والوكيل المساعد لخدمات العملاء بالتكليف م.فلاح المطيري.



وأكد الوكيل المساعد لقطاع خدمات العملاء بالتكليف م.فلاح المطيري ان افتتاح المحطة يعد خطوة مهمة لتوفير المياه المحمولة بالناقلات لخدمة العملاء في منطقة أمغرة والمناطق المجاورة خاصة منطقة المطلاع، لافتا إلى أن المحطة ستسهم بدورها أيضا في تخفيف الضغط عن محطة تعبئة مياه الجهراء وتلبي احتياجات العملاء في منطقة المطلاع بالسرعة المطلوبة.



وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى التوسع التدريجي نحو توفير خدمات المياه العذبة بالمناطق التي يزيد الطلب فيها وبخاصة المحمولة بالناقلات، حيث توجد 26 محطة تعبئة مياه تؤدي دورها في تلبية الاحتياجات من المياه العذبة للأهالي في المناطق الموجودة بها.



وشدد المطيري على حرص الوزارة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة الغذاء على محاربة رفع أسعار مياه التناكر، موضحا أن افتتاح محطة أمغرة سوف يسهم في انخفاض أسعار التناكر بالمنطقة والمناطق المجاورة. وفي سياق متصل، أعلن المطيري عن افتتاح محطة تعبئة مياه المطلاع الأولى منتصف يوليو الجاري لخدمة أهالي منطقة المطلاع، مؤكدا حرص الوزارة ممثلة في قطاع خدمات العملاء على توفير خدمة المياه العذبة للمواطنين من سكان المناطق السكنية الجديدة.



التحصيل



وفي سياق منفصل، كشف المطيري عن تحصيل 150 مليون دينار استهلاك كهرباء وماء منذ بداية السنة المالية 2024/2025 وحتى الأسبوع الأخير من شهر يونيو الماضي أي في أقل من شهرين، وذلك بفضل جهود العاملين في قطاع خدمة العملاء وتوجيهات وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د.محمود بوشهري الرامية إلى رفع نسب التحصيل.



العدادات الذكية



وأكد المطيري أن القطاع انتهى من المرحلة الأولى الخاصة بتركيب 200 ألف عداد كهرباء ذكي، معلنا عن توقيع عقد تركيب 500 ألف عداد كهرباء وماء ذكي بداية يوليو لتغطي جميع مرافق الدولة، وذلك في إطار توجه الوزارة نحو التحول الرقمي الكامل.