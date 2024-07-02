محمد العبد الجادر: «المرافق» حريصة على رفع مستوى خدماتها المقدمة للمواطنين والمقيمين

صالح العثمان: «المرافق العمومية» تسير بخطى ثابتة مبنية على تحقيق استدامة الأرباح



أعلنت شركة إدارة المرافق العمومية تحقيقها أعلى نسبة من الأرباح منذ تأسيس الشركة، والتي بلغت 10.87 ملايين دينار، وذلك أثناء انعقاد جمعيتها العمومية الـ 41 للسنة المالية 2023 برئاسة رئيس مجلس الإدارة د.محمد العبد الجادر، وبحضور الرئيس التنفيذي م صالح يوسف العثمان وممثلي الهيئة العامة للاستثمار وديوان المحاسبة.



وقد اعتمدت الجمعية العمومية العادية للشركة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023، بالتعاون مع مكتب رودل للمحاسبة، حيث أقرت توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 100% من رأسمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.



وفي هذا السياق قال رئيس مجلس الإدارة إن أرباح عام 2023 حققت نموا قياسيا هو الأعلى منذ تأسيس الشركة، ووصف هذا الإنجاز بقوله «إنها سنة تاريخية للمرافق، ونمو الأرباح الذي سجلته الشركة يعتبر رقما قياسيا لم تسجل مثله منذ تأسيسها ونتطلع لتحقيق المزيد في الأعوام المقبلة».



وأشار العبد الجادر إلى أن إجمالي الموجودات لشركة إدارة المرافق العمومية ازداد في 2023 بمعدل يصل إلى 9.619%، فيما واصل إجمالي حقوق الملكية الارتفاع بمعدل نمو 22.209% عام 2023، كما بلغ إجمالي الإيرادات 17.17 مليون دينار عن عام 2023، مقابل 13.84 مليون دينار في عام 2022 بمعدل نمو 24.9%.



وبلغ صافي الربح للشركة 10.87 ملايين دينار عن عام 2023 بمعدل نمو 43.819%، مقابل 7.56 ملايين دينار خلال 2022، بينما بلغ إجمالي ربحية السهم 9.058 دنانير عن عام 2023، مقارنة بعام 2022، حيث حقق 6.298 دنانير بمعدل نمو 43.824%.



وأشار العبد الجادر إلى معالجة الشركة أغلب ملاحظات الجهات الرقابية عن السنة المالية السابقة، وحافظت على تلافي الملاحظات من خلال الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والشفافية، مؤكدا أن العام المنصرم شهد تدشين المرحلة الأولى من المرافق التخزينية بميناء عبدالله على مساحة 500 ألف متر مربع، وفقا للعقد المبرم مع وزارة المالية، وتحت إشراف الجهات الرقابية.



وبلغت إيرادات هذه المرافق التخزينية بميناء عبدالله عام 2023 نحو 2.05 مليون دينار، وذلك بزيادة 1.41 مليون دينار على العام 2022، بمعدل نمو 221.568%.



الجدير بالذكر أن المرافق التخزينية بميناء عبدالله مرخصة من الجهات المختصة مثل البلدية والإطفاء ووزارتي الكهرباء والماء والأشغال العامة.



وأضاف العبد الجادر ان الشركة تحرص على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بما يعود بالنفع على الدولة بشكل عام، كما أكد أن شركة إدارة المرافق العمومية نجحت في إدارة عدد من المشاريع من حيث تحسين الأداء ومواكبة التطورات التكنولوجية وتوسيع دائرة الأنشطة التي تقوم بها.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة م.صالح يوسف العثمان انه يتوقع استمرار النتائج القياسية خلال الفترة المقبلة، مع استمرار تنفيذ خطة تطوير شاملة برؤية واضحة هدفها زيادة الإيرادات التشغيلية بمرافق الشركة العديدة المنتشرة في مختلف مناطق الكويت.



وقال العثمان ان نسبة الإشغال الحالية في المدن العمالية التي تديرها «المرافق العمومية» تزيد على 90%، لاسيما في ظل المميزات التي توفرها المدن العمالية، والتي من بينها التنظيم والرقابة الأمنية على مدار الساعة، فضلا عن تواجد هذه المدن في مناطق بعيدة عن مناطق السكن الحضري النموذجي والاستثماري تقوم الشركة بإدارة وتشغيل وصيانة 4 مدن، بإجمالي عدد عمالة يصل إلى 20 ألف عامل. وأضاف أن الشركة قامت عام 2021 بطلب إضافة مدينة عمالية جديدة في جنوب البلاد والموضوع قيد الدراسة في البلدية.



وأشار العثمان إلى أن الشركة تسير بالفعل في تطوير خدماتها تماشيا مع الخطة الطموحة التي وضعها مجلس الإدارة بحكمة بالغة لتجديد كامل مرافق الشركة ومواكبة آخر التطورات من خلال ترميم وتحديث مرافقها، وتطبيق العديد من الممارسات النموذجية في الإدارة والتشغيل وفق أعلى المعايير التي تضمن تحقيق أمن وسلامة عملاء الشركة، فضلا عن بدئها بتطوير سوق الذهب المركزي وتنفيذ مجمعين تجاريين في مدينة الشدادية وفق الجدول الزمني المرفوع لهما.



وأضاف أن عام 2023 كان عاما حافلا بالنجاحات للشركة التي أقدمت على تنفيذ مشاريع طموحة تعكس خطتها الاستراتيجية، بالإضافة إلى التزامها بالتحول الرقمي وحرصها على رفد مرافقها بأفضل الخدمات لتحقيق رضا العملاء». وتابع: تتبنى الشركة عملية تطوير شاملة ضمن منظومة متكاملة وفلسفة واضحة ورؤية مجددة قائمة على نقاط القوة التي تتمتع بها.



وقال العثمان انه خلال عام 2024 عهد إلى شركة إدارة المرافق إدارة «سوق الجمعة» و«سوق الزل» و«سوق البشوت»، بالإضافة إلى مراكز الخدمة الواقعة على الخطوط السريعة.



وشدد العثمان على التزام فريق عمل الشركة، قيادة وموظفين، بنهج التنمية والتطور الذي أقره مجلس إدارتها بهدف تعزيز دور المرافق العمومية في تحقيق أهداف رؤية الكويت 2035، منوها بالتزام الشركة التام والكامل بالمعايير الدولية للأمن والسلامة والحفاظ على البيئة لتقديم أفضل خدمة بأرقى جودة. وختم قائلا: «نستطيع أن نجزم أن سنة 2025 سوف تكون سنة التطوير والتجديد لمرافق الشركة تباعا».



حصد 3 شهادات «آيزو» في 2023



حصلت شركة المرافق العمومية خلال عام 2023 على شهادة «9001:2015 ISO» لنظام إدارة الجودة (QMS)، وشهادة «ISO 45001:2018» لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية (OH&S)، وشهادة «14001:2015 ISO» لنظام إدارة البيئة (EMS) لشركة إدارة المرافق العمومية بعد التدقيق في الممارسات الإجراءات والسياسات التي تعتمدها والتأكد من إتمام أعمالها بفعالية تامة وكفاءة عالية.



وفي هذا الصدد، قال العثمان: «حصولنا على 3 شهادات «آيزو» دليل على استيفاء المرافق العمومية للمعايير الدولية التي نحرص على احترامها واعتمادها في كل ما نقوم به». وأضاف ان الشركة ضمن جهودها لتعزيز المسؤولية الاجتماعية، قامت بتوزيع وجبات إفطار صائم خلال شهر رمضان المبارك. هذه الخطوة تأتي كجزء من الأنشطة والفعاليات الاجتماعية للشركة.