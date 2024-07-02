كشف مدرب إنجلترا غاريث ساوثغيت عن افتخاره بروح اللاعبين التي أظهروها خلال التأهل الصعب على حساب سلوفاكيا إلى ربع نهائي «يورو 2024» بعد الوقت الإضافي.



وقال: «أنا فخور جدا باللاعبين والروح التي أظهروها»، مضيفا: «كل لاعب وضعناه في المباراة لعب دورا وساعدنا في تجاوز خط المرمى. جميعهم يضغطون ويساعدون بعضهم البعض».



وبخصوص جود بيلينغهام، قال مدرب منتخب «الأسود الثلاثة»: «رائع. كنا نفكر في ضرورة استبداله، لكن يعلم الجميع أنه قادر على مثل هذه اللحظات. نعلم أنه في المباراة نفسها كنا بحاجة إلى تحسين الكرة، ولم نتمكن من العثور على الحلول الصحيحة في الشوط الأول وقمنا بذلك بشكل أفضل في الشوط الثاني».



وعن هاري كين، رد مدرب إنجلترا: «إنه هداف استثنائي، ويقود الفريق بشكل جيد. لقد كان استثنائيا كقائد يحافظ على ثبات السفينة».



من جانبه، أعرب جود بيلينغهام عن سعادته الكبيرة بالفوز، وقال: «كنا على بعد 30 ثانية من العودة إلى الديار، وبأن نشعر بأننا خذلنا بلدنا، وبضربة كرة واحدة بات كل شيء رائعا».



وزاد: «في مراحل خروج المغلوب بكرة القدم، عندما تنتج لحظة كهذه يمكن للناس أن ينظروا حولهم ويفكروا: نعم، هذه هي الروح التي لدينا في الفريق. لا يمكن أن تعيش تلك اللحظات من دون شدائد».