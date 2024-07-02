يحيى حميدان



أكد نائب مدير الكرة بنادي برقان حصين السبيعي التعاقد مع المدرب التركي جينيك أوزكان لقيادة الفريق الأول في الموسم الجديد.



وأضاف السبيعي، في حديث خاص مع «الأنباء»، أن المدرب أوزكان سيصل البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة لقيادة التدريبات المقرر بدايتها في 10 أو 12 الجاري استعدادا لانطلاق منافسات دوري «زين» للدرجة الأولى في 18 أغسطس المقبل.



وبين السبيعي أن المدرب التونسي مهدي بن حرب سيكون مساعدا للمدرب أوزكان.



وأوضح أن برقان نجح في التجديد مع المدافع البرازيلي كليبر باتشيكو بعد ظهوره بمستوى مميز في الموسم الماضي.



وأشار السبيعي إلى أن «الذهبي» حاليا في طور المفاوضات لحسم هوية المحترفين الأجانب الأربعة المتبقين، حيث لم تحصل الإدارة حاليا على الموافقات النهائية من جانبهم بسبب طبيعة المفاوضات ودخول أطراف أخرى على الخط.



وأفاد بأن برقان يتجه في الموسم الجديد لتجديد دمائه بلاعبين بمعدلات أعمار صغيرة من أجل البناء للمستقبل والاستفادة من قدرتهم على تمثيل «الذهبي» لعدة مواسم للحفاظ على استقرار الفريق بعد رحيل العناصر الأساسية مثل فرحان سعد ومحمد الربيع.