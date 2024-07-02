بيروت - ناجي شربل



منحت كرة قاسم الزين الرأسية التي سجل بها هدف الفوز للنجمة على الأنصار في الدقيقة 95 اللقب التاسع في الدوري اللبناني لكرة القدم إلى «النبيذي»، الذي حقق فوزا أول على الأنصار 2 - 1 (الشوط الاول 1 - 0) بعد 3 خسارات أمامه في الدوري العام اللبناني الـ 63 لكرة القدم هذا الموسم، وواحدة (رابعة) في مسابقة الكأس.



فاز النجمة مساء الأحد الماضي بمجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية خلف ابواب موصدة في وجه الجمهور، علما ان التعادل كان يكفي الأنصار لتعزيز رقمه القياسي في الدوري بلقب خامس عشر. واحتشد جمهور النجمة في معقل الفريق بملعبه في المنارة، وتابع المباراة عبر شاشة عملاقة. فيما تابع جمهور الأنصار المباراة من ملعب بيروت البلدي. وعاد النجمة إلى منصة التتويج بلقب الدوري بعد غياب 10 سنوات.