

أقيمت ورشة عمل «مدخل إلى الاعلام الرياضي» في قاعة المحاضرات بستاد البحرين الوطني بحضور 50 مشاركا، وحاضر فيها المصور الرياضي خليل ندوم ممثلا عن الكويت.



وشهد اليوم الختامي للورشة حضور محمد عبداللطيف بن جلال رئيس مجلس إدارة شركة طموح لتكريم المشاركين بشهادات تقديرية، إضافة إلى تكريم خاص للمحاضر خليل ندوم.



وأشاد ندوم بورشة العمل التي نظمتها مملكة البحرين وبجميع المسؤولين، مشيرا إلى أن مثل تلك الورش والدورات من شأنها أن ترتقي بالإعلام بشكل عام والإعلامي الرياضي بشكل خاص، لافتا إلى أن المشاركة الكبيرة التي حظيت بدعم إعلامي كبير تدل على أن مثل هذه الورش مهمة جدا لمستقبل الإعلام الرياضي.