

اتسع عجز الميزان التجاري الأميركي خلال شهر مايو، إثر انخفاض الصادرات بمقدار أكبر من تراجع الواردات، وزيادة واردات الولايات المتحدة من الصين، والمكسيك.



وبلغ عجز الميزان التجاري الأميركي - يشمل السلع والخدمات - 75.1 مليار دولار في مايو، بزيادة بلغت 0.8% مقارنة بالشهر السابق، وفق بيانات مكتب التحليلات الاقتصادية التي صدرت الأربعاء.



وانخفضت الصادرات الأميركية 1.8 مليار دولار على أساس شهري إلى 261.7 مليار دولار، مقابل تراجع الواردات 1.2 مليار دولار إلى 336.7 مليار دولار.



وزاد العجز التجاري مع الصين 1.9 مليار دولار ليسجل 23.9 مليار دولار في مايو، إذ انخفضت صادرات واشنطن إلى بكين 500 مليون دولار إلى 11.7 مليار دولار، مع ارتفاع الواردات 1.3 مليار دولار إلى 35.6 مليار دولار.



كما ارتفع العجز التجاري مع المكسيك 1.3 مليار دولار إلى 14.1 مليار دولار، في حين تقلص العجز مع إيرلندا 3 مليارات دولار إلى 5.7 مليارات دولار.