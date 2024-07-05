بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية 1446هـ، أعلن البنك الأهلي الكويتي أنه سيغلق فروعه يوم الأحد 7 يوليو 2024، على أن يستأنف أعماله كالمعتاد بدءا من الإثنين 8 الجاري، باستثناء فرع الخيران الذي يستقبل العملاء كالمعتاد خلال العطلة من 10 صباحا إلى 10 مساء. وأكد البنك الأهلي الكويتي جهوزيته التامة لخدمة العملاء عبر مختلف منصاته الرقمية التي تشمل موقعه الإلكتروني، وتطبيقه على الهواتف الذكية، وأجهزة السحب الآلي الخاصة به المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن مركز خدمة العملاء «أهلا أهلي» على مدار الساعة خلال العطلة. وبهذه المناسبة، يتقدم البنك بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وإلى الحكومة الكويتية والشعب الكويتي الكريم وجميع المقيمين، داعين المولى أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.