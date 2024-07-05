بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، ببرقية تهنئة إلى الرئيس جوزيف ر. بايدن رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة، عبر فيها سموه، حفظه الله، عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى المائتين والثامنة والأربعين لإعلان استقلال الولايات المتحدة الأميركية الصديقة،



معربا سموه، حفظه الله، عن بالغ الاعتزاز برسوخ العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع دولة الكويت والولايات المتحدة الأميركية الصديقة وبحرص البلدين الصديقين وسعيهما الدائم والمشترك لتعزيز أواصر العلاقات والارتقاء بأطر التعاون القائم بينهما في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب وبما يخدم مصلحتهما المشتركة، متمنيا سموه، رعاه الله، للرئيس الأميركي موفور الصحة والعافية وللولايات المتحدة وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار وللعلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين كل التطور والنماء.