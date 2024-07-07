قال رئيس «المركز الوطني للأمن السيبراني» في الكويت اللواء ركن متقاعد م.محمد بوعركي أمس السبت إن الكويت ورومانيا اتفقتا على تعزيز التعاون الثنائي في دعم برامج البحث العلمي في الجامعات والمؤسسات البحثية في البلدين في مجال الأمن السيبراني.

جاء ذلك في تصريح أدلى به بوعركي لـ «كونا» بمناسبة زيارة رسمية قام بها على رأس وفد كويتي لرومانيا بدأت الثلاثاء الماضي واختتمت الجمعة الماضية اجتمع خلالها مع عدد من المسؤولين الرومانيين.

وأوضح بوعركي أن المباحثات بين الجانبين الكويتي والروماني شهدت التأكيد على أهمية وجود المبادرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني ووضع استراتيجيات لدعم الابتكار التكنولوجي وتطوير صناعات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي.

وأضاف ان المباحثات تناولت كذلك أوجه التعاون ووضع خطط وسياسات استراتيجية في مجال الأمن السيبراني والعمل على تأمين البنية التحتية الرقمية للكويت لدعم الاقتصاد الرقمي من خلال التعاون مع الجهات المعنية بالرقمنة.

وأشار إلى أنه تم أيضا التشديد على أهمية المشاركة في المؤتمرات والمنتديات الدولية لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة إلى جانب دراسة الاتفاقية مع رومانيا وبحث سبل التعاون في مجالات التدريب والتمييز والبحث العلمي وتبادل المعلومات والخبرات والذكاء الاصطناعي.

وقال بوعركي إنه جرى تناول موضوع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وعلى وجه التحديد مجال الأمن السيبراني مع الجامعات المحلية والعالمية وإنشاء مركز عمليات سيبراني يحتوي على هذه التقنية التي تساهم في سرعة تحليل البيانات واتخاذ القرار.

وعقد بوعركي سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين الرومانيين، حيث اجتمع في مستهل زيارته مع رئيس «الهيئة الوطنية لإدارة وتنظيم الاتصالات» الرومانية فاليريو زجونا علما أنها جهة مستقلة تشرف على سوق خدمات الاتصالات والخدمات البريدية في رومانيا.

وأبرز زجونا خلال لقائه الوفد الكويتي أهمية وجود استراتيجية واضحة وسياسات تنظم آلية العمل وتبادل المعلومات بين الجهات المزودة للخدمة ومتابعة مدى امتثال الجهات للسياسات الوطنية وسياسات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بهذا الشأن.

من جهته، أشاد بوعركي خلال اللقاء بأعمال الهيئة الرومانية كما تناول في حديثه دور (المركز الوطني الكويتي للأمن السيبراني) الذي تم إنشاؤه بعد صدور المرسوم الأميري الذي حدد مسؤوليات المركز ومهامه في حماية البنية التحتية للكويت للقطاعين الحكومي والخاص من المخاطر والتهديدات السيبرانية.

كما اجتمع رئيس الوفد الكويتي خلال الزيارة مع وزير البحث والابتكار والرقمنة الروماني بوجدان إيفان الذي تحدث عن دور وزارته في تعزيز البحث العلمي والابتكار والرقمنة في المجالات العلمية والتكنولوجية وقدم أمثلة على المشروعات البحثية والابتكارية التي تدعمها الوزارة.

وأوضح إيفان دور الشراكات والتعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية والشركات الخاصة وضرورة وجود برامج لدعم الشركات الناشئة والابتكار في القطاع الخاص وتوفير التمويل والدعم المالي للمشروعات الابتكارية.

من جانبه، أكد بوعركي أهمية الشراكات الدولية في تعزيز البحث والابتكار إلى جانب أهمية المشاركة في المنظمات والمؤتمرات العالمية المعنية بذات الشأن ووجود استراتيجيات لدعم الابتكار التكنولوجي وتطوير صناعات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي وإجراء مزيد من البحوث حول معرفة الطرق الآمنة في استخدام الذكاء الاصطناعي دون الكشف عن بيانات حساسة قد تؤثر على عمل الجهات والمؤسسات.

وتطرق بوعركي في تصريحه لـ «كونا» كذلك إلى اجتماعه مع المدير العام للمعهد الروماني للأبحاث وتطوير المعلوماتية أدريان فيكتور فيفيرا، حيث تحدث مدير المعهد عن تاريخ تأسيس المعهد وأهدافه الرئيسة ورؤيته لتحقيق تقدم في مجال تكنولوجيا المعلومات من خلال تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها وأبحاث في مجال أمن المعلومات وحماية البيانات.

كما بحث الجانبان سبل تطوير البرمجيات وتطبيقات الهاتف المحمول وتحسين وتطوير البنية التحتية الرقمية.

وتطرق المسؤول الروماني إلى إسهامات المعهد في تكنولوجيا سلسلة الكتل (BlockChain) التي تدعم اللامركزية والشفافية والأمان إضافة إلى تعاون المعهد مع كبريات الشركات في مجال التحليل الجنائي الرقمي.

كما التقى بوعركي المدير العام لـ «دائرة الأمن السيبراني الوطني» الروماني دان كمبيان حيث تضمن اللقاء محاور عدة عن كيفية عمل الدائرة والتحديات التي واجهتها خلال إنشاء مركز العمليات السيبرانية وسبل تعزيز القوة في الجهات في مجال الأمن السيبراني.

يذكر أن وفد الكويت الذي ترأسه بوعركي ضم في عضويته كلا من مدير نظم المعلومات في (المركز الوطني للأمن السيبراني) علي حسن ومدير إدارة مكتب رئيس المركز شملان الأيوب.

كما شارك في جانب من هذه الاجتماعات سفيرنا لدى رومانيا طلال الهاجري والسكرتير الأول لدى سفارتنا في بوخارست أحمد الجسار.