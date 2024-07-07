عبدالعزيز الفضلي



عقد الوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف في وزارة التربية منصور الظفيري اجتماعا مع وفد من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لدراسة إمكانية فتح فصول لطلبة صعوبات التعلم وبطء التعلم في مدارس جميع المناطق التعليمية.



وتناول الاجتماع جميع احتياجات طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة من صعوبات التعلم وبطء التعلم للعام الدراسي المقبل 2024/2025، والعمل على زيادة عدد الفصول لهم بجميع المناطق التعليمية.



وأكد الاجتماع على أهمية تذليل جميع الصعوبات التي تواجه هذه الفئة، وتسخير كل الإمكانيات لتلبية احتياجاتهم، ودعمهم على الاندماج في المجتمع للوصول إلى الأهداف المرجوة.