تظاهر الآلاف في برشلونة ضد السياحة المفرطة في عاصمة كتالونيا التي تستقبل آلاف الزوار سنويا، وهو ما يثير غضبا متزايدا في إسبانيا، ثاني أكثر الوجهات السياحية شعبية في العالم. وتحت شعار «كفى! لنضع قيودا على السياحة»، تظاهر حوالي 2800 شخص وفق الشرطة للمطالبة بتغيير النموذج الاقتصادي للمدينة التي تعتبر الوجهة السياحية الأولى في البلاد.



وأوضح جوردي غيو، وهو عالم اجتماع من برشلونة يبلغ 70 عاما «ليس لدينا شيء ضد السياحة، لكننا نعارض السياحة المفرطة لأنها تجعل المدينة غير صالحة للعيش».



وخلف لافتة كتب عليها «قللوا من السياحة الآن»، سار المتظاهرون مرددين شعارات مثل «ليخرج السياح من أحيائنا»، وتوقفوا أمام بعض الفنادق مما أثار دهشة الزوار.