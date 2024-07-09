طارق عرابي



كشفت أحدث أرقام صادرة عن وزارة التجارة والصناعة عن أن فاتورة المواد التموينية المدعومة، بما تتضمنه من مواد أساسية وحليب ومغذيات الأطفال والمواد الانشائية، بلغت 146.8 مليون دينار خلال أول 5 أشهر من 2024.



وبحسب البيانات التي اطلعت عليها «الأنباء»، انخفض إجمالي الدعم المقدم للمواد التموينية خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية مايو 2024 بواقع 19.7 مليون دينار وبنسبة تراجع بلغت 11.8% وذلك بالمقارنة بـ 166.5 مليون دينار عن الفترة ذاتها من 2023.



وتفصيليا، استحوذ الدعم المقدم للمواد التموينية الأساسية خلال أول 5 أشهر من 2024 على نحو 34.6% من إجمالي فاتورة الدعم بما قيمته نحو 50.7 مليون دينار، وذلك مقارنة بـ 63.6 مليون دينار للفترة نفسها من 2023، أي بتراجع بواقع 12.6 مليون دينار وبنسبة تراجع بلغت 19.8%.



وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أجرت مراجعة على أصناف المواد الغذائية المدرجة ضمن المواد التموينية في نهاية 2023 والتي تقلص معها عدد المواد التموينية الموجودة حينها.



ولجهة الإنفاق الشهري على دعم المواد الأساسية خلال أول 5 أشهر من العام الحالي، استحوذ شهر يناير على 11.3 مليون دينار، ثم فبراير بواقع 8 ملايين دينار، ثم 7.9 ملايين دينار في كل من مارس وابريل، فيما بلغ حجم الانفاق في مايو 15.6 مليون دينار.



وبالمقارنة بالفترة نفسها من 2023، فقد شهدت المواد التموينية الأساسية دعما بواقع 49.4 مليون دينار، كان أعلاها خلال شهر يناير بواقع 14.2 مليون دينار، ثم شهر مايو بواقع 13.9 مليون دينار، ثم أبريل بواقع 12.8 مليون دينار، ثم مارس بواقع 12 مليون دينار، وأخيرا فبراير بواقع 10.4 ملايين دينار.



وعلى صعيد الدعم المقدم لحليب ومغذيات الأطفال، أظهرت الإحصائية أن إجمالي المبالغ المصروفة على هذه المواد خلال الفترة من يناير حتى نهاية مايو 2024 بلغ 5.5 ملايين دينار تشكل 3.7% من إجمالي فاتورة الدعم خلال تلك الفترة، وبالمقارنة على أساس سنوي، شهد الدعم المقدم إلى هذا الجانب انخفاضا بما قيمته 200 ألف دينار قياسا إلى إنفاق بلغ 5.7 ملايين دينار عن الفترة ذاتها من 2023.



وكان أعلى إنفاق على هذا الجانب من المواد المدعومة خلال الفترة المنقضية من 2024 خلال شهر مارس بواقع 1.4 ملايين دينار، ثم أبريل بواقع 1.2 مليون دينار، ثم فبراير بقيمة مليون دينار، ثم يناير بقيمة 927 ألف دينار، وأخيرا مايو بقيمة 640 الف دينار.



وبالمقارنة بالفترة نفسها من 2023 تبين أن قيمة الدعم خلال تلك الفترة كانت أعلى حيث بلغت 5.7 ملايين دينار، كان أعلاها خلال شهر يناير بواقع 1.8 مليون دينار تلاه شهر مارس بواقع 1.2 مليون دينار، ثم شهر أبريل بواقع 1.1 مليون دينار، ثم شهر فبراير بواقع مليون دينار، وأخيرا شهر مايو بواقع 640 ألف دينار.



وفيما يتعلق بدعم المواد الانشائية، أظهرت البيانات أن إجمالي الدعم المنصرف لهذه المواد خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2024 بلغ 89.9 مليون دينار بما نسبته 61.3% من إجمالي فاتورة المواد المدعومة، وبالمقارنة على أساس سنوي تراجع الدعم المقدم لتلك المواد بنسبة 4.9% بما قيمته 7.1 ملايين دينار قياسا إلى 97 مليونا دعما مقدما للمواد الانشائية خلال الفترة ذاتها من 2023.



وعلى أساس شهري خلال 2024، استحوذ شهر يناير على 24.7 مليون دينار من الإنفاق، و17.7 مليون دينار في فبراير، و15.6 مليون دينار في مارس و15.9 مليون دينار في ابريل، و16 مليون دينار في مايو.



وبمقارنة هذه البيانات بالفترة نفسها من 2023، تبين أن إجمالي الدعم المقدم للمواد الانشائية خلال هذه الفترة بلغ 97 مليون دينار منها 24 مليون دينار في يناير، و20.1 مليون دينار في فبراير، و5.7 ملايين دينار في مارس، و28.3 مليون دينار في إبريل، وأخيرا 18.9 مليون دينار في مايو.



من جهة أخرى، وعلى صعيد أعداد البطاقات التموينية وأعداد المستفيدين من المواد التموينية المدعومة حتى نهاية الأشهر الخمسة الأولى من 2024، أظهرت البيانات الإحصائية أن إجمالي عدد البطاقات التموينية التراكمية حتى نهاية مايو 2024 بلغ 265.67 ألف بطاقة تموينية، مقارنة بـ 257.9 ألف بطاقة للفترة نفسها من 2023 أي بزيادة بنسبة 3% بواقع 7774 بطاقة.



ولجهة عدد الأفراد المستفيدين من التموين حتى نهاية مايو 2024، فقد بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين نحو 2.215 مليون مستفيد بتراجع نسبته 1.5% بما عدده 31 ألف مستفيد مقارنة بـ 2.24 مليون مستفيد مع نهاية مايو 2023.