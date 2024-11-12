عبدالعزيز الفضلي



عقد وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي، في قاعة الاجتماعات بمكتبه اجتماعا موسعا مع عدد من ممثلي ديوان المحاسبة، بحضور وكيل وزارة التربية بالتكليف منصور الظفيري، وبعض الوكلاء المساعدين المكلفين، وذلك لمناقشة الملاحظات الواردة في التقارير الدورية للديوان عن وزارة التربية.



ودعا الوزير الطبطبائي خلال الاجتماع إلى ضرورة التعاون الكامل مع ديوان المحاسبة لتلافي جميع الملاحظات التي تم رصدها من قبل الفريق المختص.



كما وجه الوزير جميع المسؤولين المعنيين إلى العمل بجدية وسرعة الاستجابة لملاحظات الديوان وتجاوز أي عقبات قد تعوق سير العمل، مشددا على أهمية تسوية هذه الملاحظات في أقرب وقت ممكن.



وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير الطبطبائي أهمية التعاون المشترك بين وزارة التربية وديوان المحاسبة لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والكفاءة في إدارة الشؤون المالية والإدارية والفنية للوزارة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة.



وكان وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي قد واصل جولاته الميدانية التفقدية اليومية للمدارس، حيث قام صباح أمس بزيارة إلى مدرسة نعيم بن مسعود الابتدائية للبنين التابعة لمنطقة الفروانية التعليمية، اطلع خلالها على سير العمل فيها، وتجول في مرافق المدرسة المختلفة، ومن ثم توجه إلى مكتبة المدرسة واطلع على الكتب والإصدارات المتنوعة.



من جانب آخر، اعتمد وكيل التعليم العام بالتكليف منصور الظفيري مواعيد وآلية عمل كنترول امتحانات الثانوية العامة لنهاية الفترة الدراسية الاولى 2024/ 2025 م، حيث حدد في نشرة يوم الأحد 24 الشهر الجاري موعدا لإغلاق النقل بين المدارس والمناطق التعليمية لطلبة المرحلة الثانوية في سجل الطالب، ويوم 8 من ديسمبر المقبل بدء اجراء امتحانات خارج الجدول، بينما سيتم رفع أرقام الجلوس لطلبة الصف الثاني عشر المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة على موقع الوزارة الخاص بالكنترول يوم الأحد الموافق 22 الشهر المقبل.



وشدد الظفيري في نشرته على التأكد من إدخال درجات الأعمال اليومية - العملي - امتحانات مواد خارج الجدول بدقة والتدقيق عليها واعتمادها حسب التاريخ الموضح بالآلية لتلافي حالات التعديل بعد نقل البيانات إلى الكنترول وفي حال عدم وجود أي من شهادات الصف العاشر والحادي عشر الموحد يجب إرفاق شهادة معادلة سواء كان الطالب دارسا خارج الكويت أو منقولا من التعليم الخاص (المدارس الأجنبية أو لديه شهادة نظام المقررات)، وفي حالة دراسة الطالب بنظام المنازل ترفق الشهادة المطلوبة إضافتها.





























