دارين العلي

نظم مكتب تكريم الشهداء وأسرهم التابع للديوان الأميري الأحد حفل تكريم جمع 122 ابنا من أبناء الشهداء الفائقين والمتميزين للعام الدراسي 2023/2024 برعاية وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله وبحضور مدير عام المكتب صلاح العوفان تحت شعار «رعاية أميرنا سر تفوقنا وتميزنا».



وعلى هامش الحفل، أعلن مدير عام مكتب صلاح العوفان عن برامج جديدة استعدادا للاحتفال بالأعياد الوطنية المقبلة، لافتا إلى التنسيق مع الجيش في جمهورية مصر العربية لعمل جدارية تم تصميمها لتخليد ذكرى شهداء الكويت بوجود 42 شهيدا كويتيا دفنوا في مصر ممن ضحوا بأنفسهم من أجل مصر والقومية العربية.



وحول مشروع النصب التذكاري للشهيد المزمع تنفيذه مقابل مقر مكتب الشهيد، لفت العوفان إلى أنه تم الانتهاء منه وموجود حاليا بالمكتب الهندسي بانتظار الإجراءات المالية الخاصة بالمشروع.



وكان العوفان قد ألقى كلمة خلال الحفل عبر فيها عن سعادته بلقاء الأبناء الفائقين والمتميزين بكل مراحلهم الدراسية المختلفة، وممن حققوا إنجازات مشرفة باسم هذا الوطن في جميع المجالات، معربا عن الفخر والاعتزاز والتفاؤل بما وصلوا إليه ليثبتوا أن شبابنا هم أهل للمسؤولية وحمل الأمانة متمسكين بقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا الراسخة التي توارثناها جيلا بعد جيل.



وأعرب عن ثقته بوصول هؤلاء الفائقين إلى القمة رافعين اسم الكويت عاليا، كما دافع وحافظ عليها شهداء هذا الوطن، مطالبا إياهم بمواصلة السير في دروب الإبداع والتميز وطلب العلم النافع.



وأشار إلى أن مكتب الشهيد يواصل طوال هذه السنوات مسيرته في تقديم كل الدعم والتشجيع لأبناء الشهداء في جميع مراحلهم المختلفة لأنهم الاستثمار الحقيقي الناجح، ملتزمين في هذه المسيرة بكل التوصيات والتوجيهات السامية من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد نحو تقديم الدعم والرعاية الكاملة لأسر الشهداء.



وأعرب عن تقديره لجهود أسر الشهداء المبذولة في تأسيس هذا الجيل المثابر المتميز من الأبناء والبنات، مؤكدا أن الشباب هم الثروة الحقيقية لهذا الوطن.