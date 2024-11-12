قضت المحكمة بسجن الرئيس السابق لنادي أنقرة غوجو لكرة القدم فاروق كودجا لثلاثة أعوام وسبعة أشهر و22 يوما بسبب اعتدائه على حكم عام 2023.



وبحسب ما أفادت وكالة الأناضول الحكومية أمس، صدر الحكم بحق كودجا لاتهامه بـ«الإصابة المتعمدة» خلال مباراة ضد تشايكور ريزه سبور في 11 ديسمبر 2023 ضمن الدوري السوبر التركي، كما حكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر وعشرين يوما، بالإضافة إلى عقوبة السجن لخمسة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمتي «التهديد» و«عدم الامتثال لقانون منع العنف في الرياضة» على التوالي.



واندفع كودجا نحو الحكم خليل أوموت ميلير بعد صافرة نهاية المباراة ولكمه بعنف في وجهه وصرخ «سأقتلك!»، وذلك لرفضه هدفا لفريقه في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1 بعدما كان أنقرة غوجو متقدما حتى الوقت بدل الضائع.



وقام شخصان آخران بضرب الحكم، ما تسبب في إصابته بالرأس.



ووضع النائب السابق كودجا رهن الاحتجاز الاحتياطي ثم أطلق سراحه واستقال من رئاسة أنقرة غوجو، كما أوقفه الاتحاد التركي للعبة عن أي نشاط كروي لمدى الحياة، فيما غرم النادي بمليوني ليرة (قرابة 70 الف دولار) ومنع من جمهوره لخمس مباريات بيتية.



وأثار الهجوم على الحكم ضجة في تركيا ودخل رئيس الاتحاد الدولي للعبة السويسري جاني إنفانتينو على الخط لإدانة ما حصل، كما أدان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاعتداء، فيما اتخذ الاتحاد التركي لكرة القدم قرار تعليق المنافسات المحلية بعد هذا «الهجوم الدنيء».



واعتذر النادي عن تصرف رئيسه، قائلا في حينها: «نشعر بالحزن بسبب الحادث الذي وقع. نعتذر لجمهور كرة القدم التركي والمجتمع الرياضي بأكمله عن الحادث المحزن الذي وقع بعد مباراة تشايكور ريزه سبور في ملعب إريامان».