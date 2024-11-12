

أعلنت الهيئة العامة للاتصالات وتقنيـــــة المعلومات عن إطلاق هيكل تنظيمي جديد يتضمن تحديثا شاملا للقطاعات، بالإضافة إلى استحداث إدارات وأقسام جديدة، وذلك بهدف تعزيز فعالية الهيئة في تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتلبية احتياجات المستفيدين بشكل أفضل.



وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن التحديث الجديد يشمل قطاع الرقابة، الذي يعنى بحماية حقوق المستفيدين من خلال مراقبة أداء الشركات وضمان التزامها بالمعايير واللوائح التنظيمية. كما يسعى قطاع الرقابة إلى تعزيز بيئة تنافسية عادلة وفعالة، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدم.



وتهدف الهيئة من خلال هذا الهيكل الجديد إلى انعكاس رؤيتها بتوفير بيئة تنظيمية متطورة بدقة وفعالية أكبر عبر التحول من دور إداري تقليدي إلى دور تنظيمي ورقابي متكامل، يركز على حماية حقوق المستهلكين وضمان الشفافية، وتعزيز التنافسية في السوق.



وفي ختام بيانها، قالت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات إنها على ثقة بأن هذه التغييرات ستسهم في تعزيز دورها كمظلة حماية للمستخدمين وضمان توفير أفضل الخدمات الممكنة.